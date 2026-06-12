Korea Selatan mengawali turnamen dengan sempurna! Pemenang dan yang kalah saat Hwang In-beom mengalahkan Republik Ceko

Republik Korea tampaknya akan mengawali kampanye Piala Dunia mereka dengan hasil yang mengecewakan ketika Ladislav Krejci, yang tak terkawal, melompat untuk menyundul bola dan membawa Republik Ceko unggul pada menit ke-59. Tuan rumah memang mendominasi penguasaan bola dan menciptakan peluang-peluang yang lebih jelas, namun justru tertinggal akibat gol dari situasi bola mati yang bertentangan dengan alur permainan. Yang terjadi selanjutnya adalah rentang waktu 21 menit yang menentukan, yang membalikkan keadaan pertandingan.

In-beom Hwang menyamakan kedudukan pada menit ke-67 dengan penyelesaian yang tenang setelah menerima umpan terobosan dari Kang-in Lee, kemudian memberikan umpan silang yang diselesaikan oleh pemain pengganti Hyeon-gyu Oh pada menit ke-80 untuk memastikan kemenangan 2–1. Republik Ceko sempat memiliki gol sundulan Tomas Soucek yang dianulir karena offside pada menit ke-77, namun tekanan Korea terbukti tak tertahankan saat mereka mengamankan tiga poin di Grup A.

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari pertandingan pembuka Piala Dunia Korea Selatan.

Pemenang

In-beom Hwang (Korea Selatan)

In-beom Hwang memberikan kontribusi penentu pertandingan saat Korea Selatan paling membutuhkannya. Gol penyama kedudukan pada menit ke-67 datang pada momen krusial, menerima umpan tajam kaki kiri dari Kang-in Lee sebelum memotong ke dalam melewati Robin Hranac dan menyelesaikannya dengan sentuhan kaki kanan yang halus melewati Matej Kovar. Tiga belas menit kemudian, ia berperan sebagai pemberi umpan dengan umpan silang yang memenangkan pertandingan.

Perannya tidak hanya terbatas pada momen-momen krusial. Awal babak kedua, Hwang menguji Kovar dengan tendangan kaki kanan setelah masuk ke area penalti dari sisi kanan, memaksa kiper Ceko itu melakukan penyelamatan gemilang. Pergerakannya di antara lini terus mengganggu pertahanan lawan, dan kerja samanya membantu Korea mempertahankan dominasi wilayah sepanjang pertandingan.

Kombinasi gol dan assist tersebut melengkapi penampilan box-to-box yang membedakan kedua tim. Hwang ditarik keluar pada menit ke-84 saat hasil sudah aman, tugasnya telah selesai. Untuk pertandingan yang hampir lepas kendali setelah gol pembuka Krejci, responsnya memastikan Korea Selatan memulai kampanye mereka dengan kemenangan.

Kang-in Lee (Korea Selatan)

Kang-in Lee berperan sebagai motor kreativitas utama Korea Selatan, mengarahkan serangan dari posisinya di belakang striker sepanjang pertandingan. Kontribusi terbesarnya adalah umpan kaki kiri yang indah yang membongkar pertahanan Ceko untuk gol penyama kedudukan Hwang In-beom, mengarahkan bola di antara bek-bek dengan bobot dan timing yang sempurna.

Gelandang serang Paris Saint-Germain ini menimbulkan masalah sejak awal pertandingan. Tendangan kaki kirinya yang kuat dari luar kotak penalti pada menit ke-14 memaksa Kovar melakukan penyelamatan gemilang, bola yang awalnya mengarah ke sudut atas gawang berhasil dihalau oleh kiper tersebut. Kapten Ceko, Ladislav Krejci, ditugaskan untuk mengawalnya secara ketat, sebuah indikasi betapa besar ancaman yang ditimbulkannya.

Meskipun mendapat pengawasan ketat, Lee terus menemukan ruang kosong dan memancing pelanggaran di area berbahaya. Kualitas teknisnya menciptakan terobosan yang dibutuhkan Korea setelah tertinggal, dan pengaruhnya yang gigih membenarkan perannya sebagai pusat kreativitas tim. Assist tersebut menjadi puncak malam di mana kualitasnya bersinar bahkan di bawah tekanan konstan.

Pihak yang Kalah

Patrik Schick (Republik Ceko)

Patrik Schick mengalami malam yang sulit sebagai satu-satunya striker Republik Ceko, yang sebagian besar dinetralkan oleh trio pertahanan Korea yang dipimpin oleh Min-jae Kim. Ia hanya menerima sedikit umpan sepanjang pertandingan dan kesulitan menguasai bola saat berhadapan sendirian dengan bek tengah yang bertubuh besar. Kehadirannya sebagai titik fokus serangan sangat terasa kurang.

Penyerang Bayer Leverkusen itu nyaris tidak melepaskan tembakan tepat sasaran selama berada di lapangan. Ketika ia mundur lebih ke belakang untuk ikut serta dalam permainan, ia kesulitan dalam membangun serangan atau mempertahankan penguasaan bola. Strategi yang membuat Republik Ceko harus menyerahkan wilayah permainan demi mencari peluang serangan balik membutuhkan seorang penyerang yang mampu memanfaatkan peluang, namun Schick tidak mampu memberikan ancaman tersebut.

Pelatih Miroslav Koubek menariknya keluar pada menit ke-64 sebagai bagian dari pergantian tiga pemain, hanya lima menit setelah sundulan Krejci membawa Republik Ceko memimpin. Keputusan untuk menarik penyerang utamanya saat tim sedang unggul menunjukkan pengaruh Schick yang terbatas, dan penggantinya, Tomas Chory, pada akhirnya tidak tampil lebih baik saat gol-gol balasan tercipta.