Korea Selatan, mantan pelatih terpaksa melarikan diri setelah terus-menerus menerima ancaman pembunuhan

Kontroversi di Korea Selatan tak kunjung mereda setelah tersingkirnya timnas di Piala Dunia, yang menimbulkan kekecewaan besar di negara tersebut. Yang paling terpukul adalah pelatih kepala, Hong Myung-bo, yang tertangkap kamera di bandara saat akan naik pesawat menuju Amerika Serikat hanya dua hari setelah kembali ke tanah air. Beberapa hari terakhir ini sangat berat baginya, karena ia terus-menerus menerima ancaman pembunuhan.





PENGGEMAR YANG MARAH - Tim nasional Korea Selatan mendapat sambutan yang sangat tidak ramah saat kembali ke tanah air, dengan hinaan yang terutama ditujukan kepada pelatihnya. Ribuan penggemar yang marah berkumpul di ruang kedatangan bandara antara pukul 2 dan 3 dini hari, menunggu kedatangan pelatih Hong Myung-bo dan para pemain.





Sekitar 160 petugas kepolisian dikerahkan di ruang kedatangan karena kekhawatiran akan terjadinya kontak fisik langsung terhadap Pelatih Hong dan tim nasional: beberapa toko bahkan melarang Hong Myung-bo dan para pendukungnya masuk.



