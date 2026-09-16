Sebuah laporan media pada hari Selasa ini menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain telah menyusun rencananya agar salah satu pemainnya memenangi penghargaan Ballon d'Or 2026.

Paris Saint-Germain bersaing memperebutkan penghargaan Ballon d'Or dengan sembilan pemain, ditambah Ferran Torres yang bergabung musim panas ini dari Barcelona.

Daftar kandidat dari kubu Paris meliputi: Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, dan Ferran Torres.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa klub asal Prancis itu memandang trio Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia, dan Ousmane Dembele sebagai yang paling berpeluang di antara para pemain lainnya.

Masing-masing memiliki titik kuat dan titik lemahnya. Fabian Ruiz adalah satu-satunya pemain yang memenangi Liga Champions Eropa dan Piala Dunia musim ini, tetapi ia kurang mendapat perhatian dibandingkan pemain lain, ditambah cederanya selama tiga bulan pertama tahun ini.

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Adapun Kvaratskhelia, yang meraih penghargaan pemain terbaik di Liga Champions Eropa musim lalu, tampil menentukan di seluruh laga fase gugur mulai dari laga leg kedua babak play-off. Namun, masalahnya terletak pada absennya ia di Piala Dunia.

Dan terakhir, Dembele, yang memenangi penghargaan edisi sebelumnya sekaligus menjadi top skor tim. Meski begitu, penampilannya tidak menakjubkan secara statistik, dan ia mengalami sejumlah cedera.

Para bintang Paris akan menghadapi persaingan sengit dari pemain-pemain tangguh, mulai dari Rodri, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Harry Kane, hingga Michael Olise.

Untuk memperkuat peluang Paris Saint-Germain mempertahankan Ballon d'Or, klub mengambil sebuah keputusan berani.

Menurut surat kabar "Le Parisien", klub asal Paris itu memilih membatasi opsinya hanya pada dua kandidat, bukan tiga. Sebuah keputusan harus diambil, dan Fabian Ruiz-lah yang harus membayar harganya.

Pemain lini tengah itu mengalami kurangnya apresiasi secara umum, meskipun penampilan dan rekam jejaknya yang gemilang menjadikannya kandidat yang layak, dan ia juga bukan pemain yang bergantung pada statistik, berbeda dari kedua rekannya.

Mulai sekarang hingga 26 Oktober, tanggal digelarnya acara yang tahun ini akan berlangsung di London, Paris Saint-Germain akan menyorot Dembele dan Kvara, yang dianggap sebagai harapan terbaik mereka.

Bergantung pada jalannya kampanye dukungan, penampilan tiap kandidat, bahkan jajak pendapat, pihak Paris bisa saja memperbaiki pilihannya dan lebih mengunggulkan satu kandidat.

Bahkan laga Minggu mendatang melawan Marseille bisa sangat memengaruhi keputusan manajemen.

Beginilah cara kerja semua klub. Real Madrid, misalnya, memilih Mbappe ketimbang Bellingham, Barcelona memilih Yamal ketimbang Rodri, dan Bayern Munich memilih Kane ketimbang Olise.

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