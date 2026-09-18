Dokter Marc Rithalie, yang bergabung dengan staf kepelatihan baru timnas Prancis di bawah pimpinan Zinedine Zidane, akhirnya buka suara setelah pemecatannya yang mengejutkan dari tim, dengan menegaskan bahwa hukuman yang ia terima dari Federasi Sepak Bola Prancis terlalu berlebihan.

Federasi Prancis sebelumnya mengumumkan penunjukan Rithalie sebagai bagian dari staf medis dalam tim kepelatihan Prancis pada 13 Agustus, tetapi hanya dua hari kemudian memberitahunya bahwa kerja sama antara kedua belah pihak tidak akan berlanjut, akibat wawancara yang ia lakukan dengan "RMC Sport" pada hari penunjukannya.

Federasi Prancis menganggap bahwa Rithalie "melanggar kewajiban kerahasiaan", sehingga menggantinya dengan Serge Isidore.

Dalam pernyataan kepada surat kabar "Dernières Nouvelles d'Alsace", yang dikutip oleh situs "Foot Mercato", Rithalie berfokus terutama pada ketidaksesuaian hukuman dengan apa yang terjadi, dengan menyebutkan bahwa ia belum menandatangani kontraknya dengan federasi ketika berbicara kepada media.

Ia mengatakan: "Saya belum menandatangani kontrak saya ketika para jurnalis menghubungi saya."

"Saya pantas mendapat kartu kuning"

Rithalie mengakui bahwa ia memang telah menerima rekomendasi untuk berhati-hati, tetapi ia menegaskan bahwa ia tidak memahami dari rekomendasi itu adanya larangan tegas untuk memberikan pernyataan kepada media.

Ia menjelaskan: "Hal itu pantas mendapat kartu kuning, atau hukuman, atau teguran, tetapi bukan pemecatan total."

Dokter tersebut mengungkapkan bahwa ia baru menerima kontraknya pada malam 14 Agustus, yaitu sehari setelah wawancara yang ia lakukan, dengan menegaskan bahwa ia baru menemukan adanya klausul tegas terkait kewajiban menahan diri terhadap media saat kontrak itu sampai kepadanya.

Pada hari berikutnya secara langsung, ia mengetahui bahwa namanya telah dicoret secara final dari tim kepelatihan Zinedine Zidane.

"Saya tidak memberikan informasi sensitif apa pun"

Rithalie berpendapat bahwa keterkaitan kasus ini dengan timnas Prancis dan Zidane memberinya gaung yang lebih besar dari biasanya, dengan mengatakan: "Begitu berbicara tentang timnas Prancis dan Zinedine Zidane, maka persoalannya mendapat gaung yang sangat luas."

Ia menegaskan bahwa ia tidak mengungkapkan informasi sensitif apa pun selama wawancara, dengan berlandaskan pada pengalamannya yang membentang selama 20 tahun bersama klub Sochaux, di samping pekerjaannya dengan sejumlah tim balap sepeda profesional.

Meskipun ada keputusan pemecatannya, Rithalie menegaskan bahwa ia kini ingin menutup lembaran ini, sembari pada saat yang sama berupaya membela citra pribadinya dan citra keluarganya.

Dokter tersebut memandang bahwa Federasi Prancis, melalui keputusannya, ingin menyampaikan pesan yang jelas sejak pembentukan tim kepelatihan baru, dengan menganggap bahwa dirinya telah dijadikan "contoh" yang melaluinya lembaga tersebut ingin menegakkan aturan-aturannya.

Ia mengatakan: "Ya, mereka telah menjadikan saya sebagai pelajaran."

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Timnas Prancis bersiap memulai era baru di bawah pimpinan Zidane, karena akan menjalani 4 pertandingan pada awal perjalanan UEFA Nations League.

Tim Prancis akan menghadapi Turki pada 25 September, kemudian Belgia pada 29 di bulan yang sama, sebelum bertemu Italia pada 2 Oktober, dan menutup rangkaian pertandingannya dengan laga lain melawan Belgia pada 5 Oktober di tanah Prancis.