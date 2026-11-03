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Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Korban pertama penundaan: Piala Asia akhiri perjalanan Cannavaro di Uzbekistan

Asian Cup
F. Cannavaro
Uzbekistan
Saudi Arabia
Italia
Uzbekistan
Arab Saudi

Perjalanan sang pelatih Italia berakhir cepat

Tampaknya pelatih asal Italia, Fabio Cannavaro, selaku juru taktik timnas Uzbekistan, akan menjadi korban pertama dari keputusan penundaan turnamen Piala Asia 2027 di Kerajaan Arab Saudi.

Konfederasi Sepak Bola Asia mengumumkan pada hari Selasa ini penundaan turnamen Piala Asia yang semula dijadwalkan bergulir pada Januari 2027, menjadi digelar mulai Desember di tahun yang sama.

Jurnalis Italia, Fabrizio Romano, mengatakan bahwa Cannavaro mungkin akan memutuskan untuk meninggalkan posisinya sebagai juru taktik timnas Uzbekistan, setelah penundaan turnamen Asia tersebut.

Pelatih Italia itu menangani Uzbekistan sejak Oktober tahun lalu, dan bersamanya menjalani turnamen Piala Dunia 2026, tetapi ia kalah dalam ketiga laga di babak penyisihan grup melawan Kolombia, Portugal, dan Republik Demokratik Kongo.

Pertandingan berikutnya
UZB

UZB

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12 Nov 2026

RUS

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KSA

KSA

Friendlies

13 Nov 2026

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KOR

Tantangan berikutnya bagi Cannavaro adalah memimpin timnas Uzbekistan dalam turnamen Piala Asia 2027, di mana hasil undian menempatkannya di grup yang seimbang bersama timnas Yordania, Korea Utara, dan Bahrain.

Dengan ditundanya kompetisi turnamen Asia tersebut, timnas Uzbekistan tidak lagi memiliki pertandingan resmi apa pun selama beberapa bulan ke depan, hal yang mungkin mendorong Cannavaro untuk meninggalkan kursi kepelatihannya.

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