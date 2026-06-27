Korban penerjemah... Kesalahan fatal yang membuat bintang tim nasional Mesir menjadi bahan olok-olok di hadapan semua orang!

Mahmoud Saber, pemain tim nasional Mesir, mengalami situasi canggung selama konferensi pers setelah pertandingan melawan Iran di Piala Dunia 2026, setelah kesalahan terjemahan menyebabkan kesalahpahaman terhadap salah satu pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh seorang jurnalis asing.

Selama konferensi tersebut, seorang jurnalis Amerika Serikat mengajukan pertanyaan kepada pemain "Al-Fara'una" mengenai pandangannya tentang "Hari Kebanggaan" bagi komunitas LGBTQ+, namun terjemahan tersebut tidak jelas bagi Mahmoud Saber, yang mengira yang dimaksud adalah "kebanggaan" dalam arti umum.

Pemain tersebut awalnya menjawab sambil tersenyum: “Tentu saja… itu pasti hal terbaik,” sebelum salah satu hadirin menyela dan menjelaskan kepadanya bahwa pertanyaan tersebut berkaitan dengan dukungan terhadap komunitas LGBTQ+, bukan konsep kebanggaan secara umum.

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Setelah maksud pertanyaan tersebut dijelaskan, Mahmoud Saber segera memperbaiki jawabannya, sambil berkata: “Tidak… Saya tidak suka membicarakan hal-hal seperti itu,” sehingga insiden tersebut segera berakhir di dalam ruang konferensi.

Insiden tersebut terjadi setelah penampilan gemilang pemain timnas Mesir saat menghadapi Iran, di mana ia mencetak gol untuk “Al-Fara’ana” dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1, hasil yang memastikan timnas Mesir lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up dengan raihan lima poin.

Timnas Mesir akan menghadapi Australia di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut akan digelar pada Jumat, 3 Juli, pukul 21.00 waktu Makkah, di stadion di kota Dallas, Amerika Serikat.