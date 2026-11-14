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Kekalahan dari Italia bukan sekadar tersandung sesaat dalam perhitungan timnas Prancis, melainkan menyingkap sejumlah celah yang mengembalikan keraguan ke dalam perhitungan Zinedine Zidane menjelang laga penentuan melawan Turki. Di antara kembalinya Kylian Mbappe, absennya Dayot Upamecano, dan menurunnya penampilan sejumlah elemen inti, pelatih asal Prancis itu bersiap menata ulang kartu-kartunya, dengan kemungkinan melakukan perubahan besar pada susunan pemain utama demi mencari reaksi kuat yang mengembalikan wibawa Les Bleus.

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Menurut situs "Foot Mercato" asal Prancis, Zidane tengah mempertimbangkan untuk melakukan sejumlah perubahan penting pada susunan pemainnya menjelang laga melawan Turki, yang dijadwalkan berlangsung Minggu malam di Bordeaux, dalam laga pamungkas fase grup UEFA Nations League, sebuah pertandingan yang tak menoleransi banyak kesalahan, terlebih setelah kekalahan 3-1 dari Italia di Stadion San Siro.

Timnas Prancis memasuki laga ini di bawah tekanan besar, meski hasil imbang sudah cukup untuk memastikan lolos ke perempat final UEFA Nations League. Anak-anak asuh Zidane menempati posisi kedua di Grup Satu, tetapi kekalahan dari Turki bisa mengubah segala perhitungan sepenuhnya, dan membuat nasib mereka bergantung pada hasil pertandingan Belgia melawan Italia.

Jika kalah, timnas Prancis membutuhkan hasil imbang antara Belgia dan Italia agar terhindar dari kemerosotan ke posisi ketiga dan tersingkir dari turnamen. Meski demikian, hasil akhir bukanlah satu-satunya hal yang menjadi perhatian utama tim pelatih, karena Zidane menyadari timnya dituntut untuk menampilkan performa yang benar-benar berbeda dari gambaran pucat yang mereka tunjukkan di hadapan Italia, terutama dalam hal kedisiplinan bertahan dan kemampuan menghadapi tekanan.

Kartu pertama yang menjadi andalan Zidane adalah kembalinya jasa sang kapten Kylian Mbappe, yang absen dari susunan inti saat menghadapi Italia setelah tim pelatih memutuskan untuk mengistirahatkannya. Bintang Real Madrid itu mengikuti latihan pada Jumat, sehingga menjadi kandidat kuat untuk kembali ke susunan inti melawan Turki, sebuah dorongan ofensif yang penting bagi timnas Prancis.

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Mbappe diperkirakan akan menempati posisi penyerang murni, memanfaatkan absennya Ousmane Dembele, setelah sebelumnya ia bermain di posisi berbeda saat laga pertama melawan Turki. Di sampingnya, Michael Olise mencuat sebagai opsi potensial di sisi kanan, sementara Bradley Barcola tampak paling berpeluang mempertahankan tempatnya di sayap kiri.

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Sebaliknya, peluang Desire Doue untuk tampil sebagai pemain inti tampak tidak besar, setelah ia gagal pulih secara memadai dari cedera patah pada salah satu giginya, yang ia alami selama laga melawan Italia. Meski pemain muda itu mungkin tersedia sesuai perkembangan kondisinya, penderitaannya pada pertandingan lalu membuat keputusan untuk menurunkannya sejak awal menjadi sesuatu yang kecil kemungkinannya.

Trio lini tengah dalam ujian

Di lini tengah, Zidane mempertimbangkan untuk melakukan perubahan yang jelas setelah kesulitan besar yang terlihat di hadapan tekanan Italia. Timnas Prancis kehilangan kemampuan membangun permainan dengan mulus, dan Rayan Cherki tidak berhasil memberikan dampak yang diharapkan darinya setelah pelatih mengandalkannya dalam peran gelandang serang, sementara Adrien Rabiot melakukan sejumlah kesalahan yang memengaruhi keseimbangan tim.

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Warren Zaire-Emery tampak menjadi kandidat untuk mendapatkan kesempatan baru di lini tengah, setelah Zidane terbiasa memuji fleksibilitas taktiknya dan kemampuannya mengisi lebih dari satu posisi, meski ada kemungkinan untuk memanfaatkannya sebagai bek kanan. Namun, pelatih Prancis itu lebih memilih untuk menempatkannya di lini tengah, dan laga melawan Turki bisa menjadi peluang untuk mengembalikan pemain tersebut ke posisi favoritnya serta menunjukkan kemampuan sesungguhnya.

Selain itu, peluang Eduardo Camavinga untuk kembali ke susunan inti semakin meningkat, setelah ia menampilkan level yang istimewa selama jeda internasional sebelumnya. Zidane bertaruh pada vitalitas pemain Real Madrid itu dan kemampuannya untuk mengembalikan kendali di lini tengah, di samping meningkatkan proses merebut bola dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang.

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Absennya Upamecano membuka pintu persaingan

Adapun di lini belakang, Zidane menghadapi dilema tambahan setelah dipastikannya absen Dayot Upamecano, yang menyebabkan penalti pada babak kedua laga melawan Italia, sebelum ia meninggalkan pemusatan latihan timnas karena alasan keluarga, sehingga menjadi di luar perhitungan untuk pertandingan mendatang.

Ibrahima Konate dan Lenny Yoro bersaing untuk menggantikan bek Bayern Munich tersebut. Konate memiliki pengalaman lebih besar di pertandingan internasional, sementara Yoro memasuki persaingan dengan dukungan penampilan baiknya menghadapi Belgia di Stade de France pada awal Oktober, yang memberinya peluang nyata untuk mendapatkan kepercayaan Zidane.

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Di posisi bek sayap, muncul salah satu titik lemah paling mencolok pada timnas Prancis selama laga melawan Italia, setelah Malo Gusto mengalami kesulitan yang jelas di sisi kanan, sebelum Zidane memutuskan untuk menggantinya dengan Saliou Combede.

Pertandingan mendatang bisa menjadi peluang bagi pemain Wolfsburg itu, yang bergabung ke pemusatan latihan pada detik-detik terakhir, untuk mendapatkan tempat inti untuk kali pertama di sisi kanan, sementara Andy Diouf mencuat sebagai kandidat untuk mengisi posisi bek kiri, setelah ia tampil sebagai pengganti Adrien Truffert pada menit ke-77 di pertandingan lalu.

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Pada akhirnya, Zidane menyadari bahwa laga melawan Turki melampaui sekadar pencarian tiket lolos ke perempat final; ini adalah ujian nyata atas kemampuannya mengatasi kesalahan yang tampak di hadapan Italia, dan mengembalikan keseimbangan ke sebuah tim yang memiliki nama-nama besar, tetapi hingga kini belum menampilkan level yang diharapkan darinya. Di antara kembalinya Mbappe dan kemungkinan perubahan di lini tengah serta pertahanan, timnas Prancis menanti peluang untuk menghapus bekas kejatuhan di San Siro, dan membuktikan bahwa kekalahan itu bukanlah awal dari sebuah krisis yang sulit dikendalikan.