Korban ketiga akan segera muncul... Timnas Spanyol mengalahkan para pelatih Piala Dunia

Tim nasional Spanyol hampir saja menggulingkan pelatih ketiga dari kursi kepelatihan tim nasional negaranya, setelah mengalahkannya di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Belgia tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak perempat final, setelah kalah dari Spanyol dengan skor 1-2, Jumat kemarin, di Stadion SoFi di Los Angeles, Amerika Serikat.

Beberapa jam setelah pertandingan, situs "Foot Mercato" asal Prancis menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa pelatih Rudi Garcia kemungkinan besar akan meninggalkan timnas Belgia setelah Piala Dunia 2026 berakhir, meskipun ia telah memenuhi target yang ditetapkan.

Ketika pelatih asal Prancis itu mengambil alih tanggung jawab teknis pada Januari 2025, Federasi Sepak Bola Belgia meminta kepadanya untuk mempertahankan tim nasional di Divisi A Liga Bangsa-Bangsa Eropa, serta lolos ke perempat final Piala Dunia.

Meskipun kedua target tersebut tercapai, situs tersebut memprediksi kepergiannya, terutama karena kontraknya secara resmi berakhir pada akhir Piala Dunia, tanpa adanya langkah apa pun dari Federasi Sepak Bola Belgia untuk memperpanjangnya hingga saat ini.

“Foot Mercato” menjelaskan bahwa hal ini mungkin juga disebabkan oleh Rudi Garcia sendiri, yang tampaknya tidak antusias untuk tetap bertahan lebih lama, setelah mengalami beberapa masalah selama masa jabatannya, baik dengan staf medis maupun para pemain.

Jika ia hengkang, Rudi Garcia akan menjadi pelatih ketiga yang meninggalkan jabatannya setelah kekalahan dari timnas Spanyol, menyusul pelatih asal Argentina Marcelo Bielsa di Uruguay, dan pelatih asal Spanyol Roberto Martinez dari timnas Portugal.