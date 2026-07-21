Gavi, gelandang timnas Spanyol, meredam kontroversi yang mencuat terkait insiden yang terjadi seusai final Piala Dunia melawan Argentina, seraya menegaskan bahwa ia tidak melihat perlunya menghukum para pemain "Tango" dengan larangan bermain, meski laga penutup itu diwarnai berbagai bentrokan.

Pernyataan bintang Barcelona itu disampaikan dalam acara penghormatan yang digelar untuk dirinya dan rekannya, Fabian Ruiz, di kota kelahiran mereka, Los Palacios y Villafranca, beberapa hari setelah keduanya meraih gelar Piala Dunia bersama timnas Spanyol.

Gavi merupakan salah satu pihak dalam keributan yang pecah setelah peluit akhir dibunyikan di stadion New York, setelah ia turun tangan untuk membela salah satu rekannya, sebelum akhirnya didorong dan dijatuhkan ke tanah oleh gelandang Argentina, Leandro Paredes.

Meski demikian, pemain internasional Spanyol itu menolak tuntutan sanksi tambahan terhadap para pemain Argentina, dan berkata: "Kalau boleh jujur, saya rasa mereka tidak seharusnya dihukum dengan larangan bermain."

Ia menambahkan, dalam pernyataan yang dimuat surat kabar Spanyol "Marca", pada Selasa hari ini: "Saya paham bahwa apa yang terjadi tidak memberikan gambaran yang baik bagi anak-anak, tetapi sepak bola juga mengandung sisi benturan dan kekerasan. Bagi saya, wajar saja jika pemain itu diusir selama pertandingan, tetapi pada akhirnya saya melihat hal-hal ini sebagai bagian dari sepak bola."

Sebelumnya hari ini, Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" mengumumkan pembukaan penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran disiplin oleh timnas Argentina, menyusul kekalahannya di final Piala Dunia dari timnas Spanyol.

Sejumlah pemain Argentina dan anggota staf teknis terancam sanksi berat jika terbukti bersalah, sementara Federasi Sepak Bola Argentina menghadapi risiko dikenai denda finansial lainnya.

FIFA menyatakan melalui pernyataan resmi: "Setelah mengevaluasi laporan pertandingan terkait final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, dan sejalan dengan Pasal 36 Kode Disiplin FIFA, Komite Disiplin telah menunjuk seorang jaksa disiplin dan etika untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran kode terkait insiden pascapertandingan. Rincian tambahan akan disampaikan oleh Komite Disiplin FIFA segera setelah laporan jaksa selesai."

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