Timnas Arab Saudi kehilangan seorang pemain baru, menjelang laga penentuan melawan Qatar, pada edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab "Khaliji 27".

Timnas Arab Saudi akan menghadapi Qatar, Sabtu lusa, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada babak semifinal turnamen Teluk tersebut.

Surat kabar "Al-Riyadhiah" Arab Saudi menyebutkan bahwa Zakaria Hawsawi, bek Timnas Arab Saudi, tidak akan mampu tampil melawan Qatar, bahkan juga tidak di laga final jika berhasil mencapainya.

Hal itu terjadi setelah bek Al-Ahli Arab Saudi tersebut mengalami cedera saat kemenangan 2-0 atas Irak, dua hari lalu pada Selasa, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada laga ketiga babak fase grup turnamen tersebut.

Zakaria Hawsawi menjadi pemain keempat yang hilang dari Timnas Arab Saudi di turnamen Khaliji 27 akibat cedera, setelah kiper Nawaf Al-Aqidi, gelandang Alaa Al-Haji, dan bek Hassan Kadesh.

Perlu diingat bahwa pelatih kepala Timnas Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, mengandalkan Mutaab Al-Harbi sebagai pilihan utama di posisi bek kiri, sementara Zakaria Hawsawi diturunkan menghadapi Irak untuk mengistirahatkannya.