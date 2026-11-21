Bagikan Ikuti GOAL di Google

Sebuah laga uji coba menyebabkan satu lagi pelatih tersingkir dari Liga Roshn Saudi, sekaligus menjadi korban pemecatan keempat di kompetisi tersebut musim ini.

Iklan

Klub Arab Saudi Al-Faisaly, Sabtu (hari ini), merilis pernyataan melalui akun resminya di platform "X" yang mengumumkan bahwa mereka menerima pengunduran diri pelatih asal Italia, Giovanni Solinas, dari jabatannya, serta menunjuk Mohammed Dahman untuk mengisi posisi tersebut pada periode mendatang.

Dalam pernyataannya, Al-Faisaly menyebutkan: "Dewan direksi klub mengumumkan penerimaan pengunduran diri yang diajukan oleh pelatih kepala tim utama sepak bola, Bapak Giovanni Solinas, setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak."

Pernyataan itu menambahkan: "Dewan direksi menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Giovanni atas upaya besar dan kerja profesional yang telah ia berikan, seraya menghargai hasil-hasil positif yang diraihnya bersama tim selama masa kepelatihannya, dan mendoakan kesuksesan selalu menyertainya."

Pernyataan tersebut ditutup dengan: "Dalam konteks yang sama, dewan direksi memutuskan untuk menugaskan Bapak Mohammed Dahman mengemban tugas kepemimpinan teknis tim utama pada periode mendatang. Kami memohon kepada Allah SWT agar ia diberi kesuksesan dan petunjuk dalam menjalankan tugasnya demi mewujudkan harapan klub dan para pendukungnya."

Iklan Iklan

Kepergian Solinas terjadi secara mengejutkan, sebab tidak ada spekulasi apa pun terkait pengunduran dirinya, meski tim mengalami hasil-hasil buruk sejak awal musim sebelum relatif membaik dalam beberapa waktu terakhir.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya AFS Saudi Pro League 12.30 DIR

Al-Faisaly saat ini menempati peringkat ke-15 klasemen Liga Roshn dengan koleksi 10 poin, hasil dari dua kemenangan yang diraih dalam lima laga terakhir, ditambah empat hasil imbang dan enam kekalahan.

Meski jeda internasional telah dimulai sekitar dua pekan lalu, pelatih asal Italia itu baru pergi setelah jeda berakhir, atau lima hari sebelum kompetisi bergulir kembali, ketika tim menjamu Al-Diriyah pada Kamis mendatang dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Roshn Saudi.

Iklan

Kepergian Solinas terjadi kurang dari 24 jam setelah laga uji coba yang dijalani Al-Faisaly melawan Al-Shabab sebagai persiapan menghadapi periode mendatang. Dalam laga itu, Al-Faisaly kalah dengan skor 3-4, sehingga memunculkan pertanyaan apakah pertandingan tersebut menjadi penyebab pemecatannya.

Komentar para suporter mengenai laga tersebut beragam, antara positif dan negatif. Sebagian memuji permainan menyerang yang diperagakan tim, sementara yang lain menyoroti perlunya membenahi sejumlah kesalahan di lini belakang.

Iklan

Menurut harian Arab Saudi "Okaz", manajemen Al-Faisaly telah mencapai kesepakatan dengan Saad Al-Shehri, mantan pelatih Al-Ettifaq, untuk menukangi tim pada periode mendatang sebagai pengganti pelatih asal Italia tersebut.

Namun, harian Arab Saudi "Asharq Al-Awsat" menyebut bahwa hal itu sebatas pertemuan awal dengan Al-Shehri dan agennya untuk mengetahui visi teknis serta rencana yang hendak ia terapkan guna mengembangkan tim jika ia mengambil alih tugas kepelatihan.

Iklan

Harian tersebut menjelaskan bahwa pertemuan itu hanya berlangsung dalam satu sesi, yang berfokus pada kebutuhan teknis dan administratif sang pelatih serta gambarannya untuk periode mendatang, tanpa menyentuh rincian kontrak maupun finansial.

Al-Faisaly saat ini tengah mengevaluasi semua opsi yang tersedia guna menentukan pelatih yang namanya akan diajukan kepada Komite Keberlanjutan Finansial dalam waktu dekat.

Iklan

Sebagai catatan, Solinas menjadi pelatih keempat yang meninggalkan Liga Roshn Saudi sejak musim ini dimulai.

Pelatih asal Serbia, Zarko Lazetic, menjadi yang pertama pergi setelah Al-Taawoun mencopotnya dari kursi pelatih kepala pada 12 September lalu, sebelum menunjuk kompatriotnya, Vuk Rasovic, sebagai pengganti.

Iklan

Adapun yang kedua adalah pelatih asal Arab Saudi, Khaled Al-Atwi, yang meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala Al-Ettifaq pada 8 Oktober lalu, dan posisinya diambil alih oleh pelatih asal Maroko, Jamal Sellami.

Sementara itu, yang terakhir pergi sebelum Solinas adalah pelatih asal Kroasia, Damir Buric, yang dipecat Abha dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim pada 28 Oktober lalu, sebelum klub menunjuk kompatriotnya, Teo Beriga, sebagai pengganti.