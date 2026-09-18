Hanya tersisa satu angka yang memisahkan mesin gol asal Norwegia, Erling Haaland, dari pencapaian rekor sempurna di Liga Primer Inggris, dan kini incarannya tertuju pada satu korban lama yang belum pernah berhasil ia bobol gawangnya.

Haaland akan menghadapi laga Manchester City yang dinanti melawan Sunderland pada hari Minggu mendatang dengan membawa catatan mencetak gol yang menakutkan, di mana ia berhasil mencetak gol ke gawang 24 klub dari total 25 klub yang telah ia hadapi di Premier League sejak kedatangannya ke Inggris, menurut jaringan statistik sepak bola "Squawka".

Menurut jaringan tersebut, Sunderland tetap menjadi satu-satunya tim yang sulit ditaklukkan oleh penyerang Norwegia itu, setelah ia gagal mencetak gol ke gawang mereka dalam dua pertandingan penuh sepanjang musim lalu, sehingga tim itu tetap menjadi satu-satunya celah dalam catatan gol Haaland.

Peluang 57%

Peluang tampak lebih terbuka dari sebelumnya untuk memecahkan kebuntuan ini, dan menurut indikator prediksi jaringan "Squawka", Haaland diberi persentase 57% untuk mencetak gol pada hari Minggu, sebuah persentase yang mencerminkan kondisi ketajaman gol menakutkan yang ia jalani di awal musim.

Tantangan pribadi bagi Haaland ini datang di saat Manchester City tengah menjalani awal yang kuat, di mana tim tersebut menempati posisi kedua klasemen Liga Primer Inggris dengan 12 poin dari 4 pekan, sama dengan pemuncak klasemen Arsenal yang memiliki poin serupa, tetapi selisih gol berpihak kepada Arsenal.

Di sisi lain, Sunderland memasuki pertandingan ini di posisi keempat belas dengan hanya 4 poin, yang dikumpulkan dari satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan, dan mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan status sebagai satu-satunya tim di Inggris yang belum merasakan pahitnya gol-gol Haaland.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

