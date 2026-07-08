Korban ke-14... Pelatih baru mengundurkan diri dari jabatannya setelah tersingkir dari Piala Dunia

Gelombang pengunduran diri para pelatih dari tim nasional mereka terus berlanjut setelah berakhirnya Piala Dunia 2026, menyusul pengumuman Federasi Sepak Bola Kroasia (HFS) mengenai berakhirnya masa jabatan pelatih kepala Zlatko Dalić, yang menjadikannya pelatih ke-14 yang mengundurkan diri sejak dimulainya turnamen tersebut.

Asosiasi Sepak Bola Kroasia mengeluarkan pernyataan resmi melalui akunnya di platform "X", yang berbunyi: "Awal yang sederhana... Perjalanan yang tak terlupakan... Dan perpisahan yang membanggakan," sebelum mengucapkan terima kasih kepada Dalić atas kurun waktu sekitar sembilan tahun di mana ia memimpin tim nasional menuju salah satu periode tersukses dalam sejarahnya.

Pernyataan tersebut menambahkan: “Terima kasih atas segalanya… atas kemenangan, prestasi, kualifikasi ke turnamen, medali, persatuan, rasa hormat, dan tekadmu yang tak pernah padam untuk berjuang demi Kroasia di dalam dan di luar lapangan. Hasil-hasil tersebut mencerminkan kemampuanmu sebagai pelatih, sedangkan rasa hormat yang kamu dapatkan dari para pemain, staf teknis, bahkan lawan-lawanmu, adalah bukti terbaik dari kepribadianmu.”



Sementara itu, Dalic menegaskan bahwa keputusan untuk mundur yang ia ambil adalah yang tersulit dalam kariernya, dengan mengatakan: “Saya selalu mengatakan bahwa tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada memimpin tim nasional negara saya, dan saya tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang lebih indah atau lebih penuh tanggung jawab daripada ini. Ketika saya mengambil alih tugas ini, saya percaya pada kualitas para pemain dan pada diri saya sendiri, tetapi saya bahkan tidak berani bermimpi tentang semua yang telah kita raih selama hampir sembilan tahun.”

Ia menambahkan: “Saya tidak bisa menggambarkan betapa bangganya saya atas setiap kemenangan, setiap lolos ke putaran berikutnya, ketiga medali tersebut, dan malam-malam bersejarah dalam sepak bola Kroasia, seperti kemenangan atas Inggris dan Brasil di Piala Dunia, namun hal yang paling saya banggakan adalah semangat persatuan yang kami bangun di dalam tim nasional dan bersama rakyat Kroasia.”

Pelatih asal Kroasia itu mengucapkan terima kasih kepada anggota staf teknis, medis, dan administrasi, manajemen federasi, para pendukung, media, serta keluarganya, sambil menegaskan bahwa kesuksesan ini tidak akan tercapai tanpa dukungan mereka.

Ia juga menyampaikan pesan yang menyentuh kepada para pemainnya, di mana ia berkata: “Saya merasa sangat terhormat karena telah memimpin sekelompok pemain dan pria yang luar biasa, mulai dari kapten kami Luka Modrić hingga para pemain berpengalaman yang telah mendampingi saya sejak Piala Dunia Rusia, hingga generasi baru yang mulai mengambil alih tanggung jawab. Saya berterima kasih kepada mereka karena telah mengutamakan Kroasia di atas segalanya, dan selalu menunjukkan arti sebenarnya dari mewakili tim nasional.”

Dalic mengungkapkan bahwa ia menerima dukungan besar dalam beberapa hari terakhir yang membuatnya mempertimbangkan kembali keputusannya untuk mundur, namun ia merasa bahwa saat yang tepat untuk mengakhiri era ini telah tiba, sambil menambahkan: “Saya pergi dengan hati yang penuh kebanggaan setelah turut berkontribusi pada pencapaian terbesar sepak bola Kroasia, dan saya berharap yang terbaik bagi pengganti saya, tim nasional, serta sepak bola Kroasia.”



Dalic kini menjadi nama terbaru yang bergabung dalam daftar pelatih yang mengundurkan diri dari jabatannya setelah Piala Dunia, sehingga jumlahnya meningkat menjadi 13 pelatih, menyusul Sabri Lamouchi dan Hervé Renard (Tunisia), Miroslav Kubík (Republik Ceko), Steve Clarke (Skotlandia), Jamal Al-Salamy (Yordania), Marcelo Bielsa (Uruguay), Ronald Koeman (Belanda), Julian Nagelsmann (Jerman), Sebastián Picassisi (Ekuador), Vladimir Petković (Aljazair), Hong Myung-bo (Korea Selatan), Carlos Queiroz (Ghana), dan Javier Aguirre (Meksiko).

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