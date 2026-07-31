Federasi Sepakbola Spanyol mulai melakukan langkah-langkah hukum untuk membela gelandang Barcelona, Gavi, setelah Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) membuka penyelidikan terhadapnya menyusul kejadian yang terjadi usai final Piala Dunia, di mana timnas Spanyol menjadi juara setelah mengalahkan Argentina lewat perpanjangan waktu.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Federasi Spanyol saat ini tengah menyiapkan nota banding sebelum berakhirnya tenggat waktu yang ditetapkan pada Selasa mendatang, dalam upaya membatalkan setiap kemungkinan sanksi yang bisa menimpa sang pemain, yang menghadapi ancaman larangan bermain minimal satu pertandingan apabila terbukti melakukan perilaku tidak sportif, sesuai regulasi disiplin FIFA.

Pembelaan Federasi Spanyol berpijak pada argumen bahwa Gavi bukanlah pihak yang melakukan penyerangan dalam insiden itu, melainkan justru menjadi korban serangan dari pemain timnas Argentina, Leandro Paredes. Federasi menegaskan bahwa tayangan pertandingan memperlihatkan pemain Barcelona itu didorong dan terjatuh selama kericuhan yang pecah usai peluit akhir dibunyikan.

Awal mula insiden ini bermula dari perselisihan antara Paredes dan bek Spanyol, Eric Garcia, setelah pemain Argentina itu mendorong lawannya dengan keras, sebelum Gavi turun tangan untuk memprotes tindakan tersebut. Situasi pun berkembang di tengah gesekan antara para pemain kedua tim, yang berakhir dengan diusirnya Paredes.

Baca juga:

"Tercium bau korupsi": Seruan Inggris untuk memboikot Piala Dunia dan melawan rencana Infantino

Federasi Spanyol juga mempertimbangkan untuk merujuk pada preseden disipliner terbaru terkait penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, yang dilarang bermain satu pertandingan selama Piala Dunia, sebelum FIFA memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan sanksi tersebut selama satu tahun.

Federasi Spanyol berharap, apabila tuduhan itu tidak dibatalkan sepenuhnya, Gavi bisa mendapat perlakuan serupa.

Sebelumnya, Komite Disiplin FIFA telah membuka penyelidikan terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam kejadian pascafinal. Keputusan itu mencakup para pemain Argentina, yakni Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada, dan Roberto Ayala selaku anggota staf teknis, di samping Gavi.

Paredes, Molina, dan Ayala menjalani penyelidikan atas tuduhan penyerangan, sementara Gavi, Almada, dan Molina menghadapi tuduhan perilaku tidak sportif, dengan kasus ini akan diputuskan setelah mempelajari nota-nota yang diajukan oleh pihak-pihak terkait.