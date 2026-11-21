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Barcelona bersiap menjamu Villarreal pada Minggu besok di Stadion Spotify Camp Nou dalam lanjutan pekan ke-13 LaLiga.

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Menurut harian Sport, Villarreal merupakan korban favorit Lamine Yamal. Winger Barcelona itu mencetak hat-trick pertama dalam karier profesionalnya saat menghadapi Villarreal.

Laga tersebut digelar di Stadion Spotify Camp Nou pada Februari tahun lalu.

Hari itu, Barcelona menggilas Villarreal dengan skor 4-1, dan tiga dari empat gol tersebut dicetak oleh Yamal.

Kala itu, Lamine Yamal berhasil lepas dari beban karena tak pernah mencetak lebih dari dua gol dalam satu pertandingan sepanjang kariernya, setelah menampilkan performa luar biasa yang tak terlupakan. Ia akan berusaha mengulanginya pada Minggu besok.

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Namun, ketajaman Yamal di hadapan Villarreal tidak hanya terbatas pada laga tersebut. Ia sudah mengoleksi 5 gol dan 2 assist dalam 6 pertemuan melawan Villarreal, sehingga klub itu menjadi lawan favoritnya.

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Villarreal adalah tim yang paling menderita di hadapan Yamal, yang rata-rata berkontribusi atas lebih dari satu gol per pertandingan saat melawan mereka.

Tak diragukan lagi, menelusuri rekam jejak Yamal melawan Villarreal dari satu laga ke laga berikutnya sangat mirip dengan menyaksikan tahapan demi tahapan yang telah dilalui sang bintang Catalan di dunia sepak bola.

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Laga pertamanya melawan Villarreal terjadi saat ia masih mengenakan nomor punggung 27, dalam duel gila yang dimenangi Barcelona 4-3 di Estadio de la Cerámica. Dalam laga itu, Lamine mencatatkan satu assist, melepaskan tembakan yang membentur tiang, serta memamerkan kemampuan dribelnya secara mencolok.

Adapun kunjungan berikutnya ke markas Villarreal, ia sudah mengenakan nomor punggung 19. Pada laga itu, Yamal tampil lebih matang sebagai pemain, setelah menjelma menjadi salah satu daya tarik utama Barcelona, dan mencatatkan assist pertamanya dengan tumit dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Barca 5-1.

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Kemudian, nomor punggung 10 tersemat di punggungnya pada tahun lalu. Sejak mengenakan nomor tersebut, Lamine Yamal selalu mencetak gol dalam dua pertandingan yang ia jalani melawan Villarreal.

Di Estadio de la Cerámica, ia menjebol gawang lawan dalam kemenangan 2-0 Barcelona asuhan Hansi Flick. Sementara di Camp Nou, seperti telah diulas sebelumnya, ia mencetak hat-trick pertama dalam karier profesionalnya.