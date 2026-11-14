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Surat kabar Katalan "Mundo Deportivo", yang dekat dengan Barcelona, membuka berkas perbedaan kepemimpinan wasit antara kedua tim, berlandaskan angka-angka kesalahan yang tercatat sepanjang sepertiga pertama musim La Liga Spanyol, dengan menilai bahwa data tersebut secara jelas menguntungkan Real Madrid dibandingkan dengan rival Katalan-nya.

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Barcelona dan Real Madrid tengah bersaing ketat memperebutkan puncak klasemen La Liga, di mana tim asal Catalunya itu memuncaki klasemen dengan 33 poin, unggul tiga poin atas Real Madrid, yang berhasil memastikan kemenangan di El Clasico terakhir dengan skor 2-1 di Stadion "Spotify Camp Nou" pada 25 Oktober.

Namun "Mundo Deportivo" menilai bahwa persaingan antara kedua tim tidak tampak seimbang jika menyangkut pelanggaran yang dicatat untuk masing-masing tim atau yang merugikan mereka, dengan menyoroti selisih besar dalam angka yang menguntungkan Real Madrid.

Menurut statistik yang diangkat surat kabar itu, Barcelona hanya memperoleh 122 pelanggaran, menjadikannya tim kedua paling sedikit di Liga Spanyol yang dicatatkan mendapat pelanggaran, di belakang Real Sociedad yang memiliki 113 pelanggaran.

Sebaliknya, Barcelona dicatatkan melakukan 130 pelanggaran, sehingga selisih antara pelanggaran yang dilakukannya dan yang diperolehnya menjadi negatif sebanyak 8 pelanggaran, meskipun tim ini memuncaki daftar penguasaan bola terbanyak di kompetisi tersebut, yang berarti bola berada di kaki para pemainnya lebih lama dibanding tim lain.

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171 pelanggaran untuk Real Madrid, berbanding 102 yang merugikannya

Adapun Real Madrid, angka-angkanya tampil dengan gambaran yang sama sekali berbeda, karena tim Los Blancos memperoleh 171 pelanggaran, angka tertinggi di Liga Spanyol, sementara hanya 102 pelanggaran yang dicatatkan merugikannya.

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Dengan demikian Real Madrid memiliki selisih positif sebesar 69 pelanggaran, dan ironi inilah yang menjadi dasar surat kabar asal Catalunya itu dalam melontarkan pertanyaan seputar perbedaan standar wasit antara dua kutub sepak bola Spanyol.

Surat kabar itu juga menyoroti salah satu kasus yang menimbulkan kontroversi, yaitu penalti yang diberikan untuk Kylian Mbappe saat menghadapi Racing, sebelum Komite Teknik Wasit "CTA" kemudian memastikan adanya kesalahan dalam keputusan tersebut, sementara Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, menggambarkan momen itu sebagai "penalti kecil".

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Bellingham memuncaki daftar, Lamine Yamal di luar sepuluh besar

Ironi ini tidak berhenti pada statistik kedua tim, tetapi meluas hingga ke daftar pemain yang paling sering menjadi korban pelanggaran.

Jude Bellingham memuncaki daftar dengan 31 pelanggaran, sementara terdapat tiga pemain Real Madrid lainnya di antara sepuluh besar, yaitu Kylian Mbappe dan Vinicius Junior dengan masing-masing 23 pelanggaran, dan Arda Guler dengan 21.

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Sebaliknya, Lamine Yamal menempati peringkat ketiga belas dengan hanya 20 pelanggaran, meskipun surat kabar itu menyebutnya sebagai pedribel terbaik di Liga Spanyol, dan salah satu pemain yang paling banyak mencari duel satu lawan satu dengan para bek.

Yang mencolok, Lamine Yamal adalah satu-satunya pemain Barcelona yang masuk dalam daftar 50 pemain terbaik yang menjadi korban pelanggaran, sementara terdapat tiga pemain tim ini dalam daftar pemain yang paling banyak melakukan pelanggaran: Fermin Lopez dengan 16 pelanggaran, serta Lamine Yamal dan Javi Espart dengan masing-masing 13.

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El Clasico, contoh yang dikutip surat kabar

Surat kabar asal Catalunya itu menghadirkan kembali laga El Clasico terakhir sebagai contoh dari apa yang dianggapnya sebagai ketimpangan dalam pencatatan pelanggaran antara kedua tim.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Marc Cucurella melakukan beberapa pelanggaran terhadap Lamine Yamal sepanjang pertandingan tanpa intervensi dari wasit Martinez Munuera, sementara sebaliknya dicatatkan pelanggaran yang meragukan atas Lamine Yamal sendiri selama salah satu duel dengan bek tersebut.

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Surat kabar itu juga menyoroti tekel Aurelien Tchouameni yang mengakibatkan Javi Espart mengalami cedera, dengan menilai bahwa wasit tidak mencatatkan pelanggaran pada momen tersebut.

El Clasico berakhir dengan catatan 15 pelanggaran untuk Barcelona berbanding 11 untuk Real Madrid, meskipun tim Los Blancos keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1.

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Angka-angka ini menempatkan persoalan wasit kembali di jantung persaingan antara Barcelona dan Real Madrid, terutama dengan fokus media Catalunya pada selisih besar jumlah pelanggaran yang dicatatkan untuk masing-masing tim.

Meskipun demikian, angka-angka saja tidak membuktikan adanya keberpihakan wasit yang disengaja, karena pelanggaran dapat dipengaruhi oleh gaya bermain, lokasi benturan, penguasaan bola, dan jumlah duel satu lawan satu. Namun dari sudut pandang surat kabar Catalunya itu, selisih 69 pelanggaran yang menguntungkan Real Madrid merupakan data baru untuk memicu kontroversi seputar cara wasit memperlakukan kedua tim.