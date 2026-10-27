Para pendukung Real Madrid menikmati suasana penuh senyum dan kepuasan selama berkumpul pagi hari di Madrid, ibu kota Spanyol, usai kemenangan atas Barcelona dalam El Clasico. Bahkan sebagian dari mereka menerima ucapan selamat dari suporter Atletico Madrid, yang kini merasa bahwa timnya mampu merebut puncak klasemen La Liga dari Barcelona, yang hanya unggul dua poin atas mereka.

Menurut surat kabar Catalan "Sport", muncul sekutu-sekutu tak terduga dalam persaingan sengit memperebutkan gelar La Liga, setelah tim asuhan Mourinho mengalahkan pasukan Flick dengan skor 2-1 di Stadion Camp Nou, sebuah kemenangan yang melepaskan jubah korban yang dikenakan klub kerajaan, yang dipimpin Florentino Perez, sebelum pertandingan.

Disebutkan bahwa Mourinho berhasil memanfaatkan peran korban untuk memperkuat semangat kompetitif di dalam timnya. Ia menerapkan pendekatan yang sama selama periode pertamanya bersama Real Madrid, sebelum kembali menggunakannya pada hari-hari menjelang menjatuhkan Barcelona di El Clasico pertamanya sejak kembali.

Sebaliknya, kekalahan kedua secara beruntun menanamkan keraguan di dalam tim Flick, sementara klub kerajaan menyambut fase terakhir tahun ini dengan optimisme, setelah merasa telah kembali ke jalur yang benar.

Seperti yang kerap terjadi dalam perjalanan karier Mourinho, gema masa lalu kembali mengemuka. Frank Lampard pernah menjelaskan gaya ini dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Irish Independent" pada 2019, saat ia berbicara tentang Chelsea di era pelatih Portugal tersebut, dengan mengatakan: "Dia membuat kami percaya bahwa semua orang ingin kami gagal."

Keyakinan ini berperan dalam menyatukan barisan tim di belakang pelatih mereka, sekaligus membantu membangun salah satu tim paling kompetitif dalam sejarah Liga Primer Inggris.

Menjelang duel Barcelona dan Real Madrid, suasana serupa terbentuk di dalam klub kerajaan, di mana Tomas Roncero, dalam pernyataan yang disiarkan radio "Cadena SER" pada 12 Oktober, menegaskan bahwa "setiap wasit tahu bahwa jika ia memihak kepentingan Real Madrid, ia akan menghadapi masalah".

Mourinho tetap mempertahankan narasi menjadi korban bahkan setelah kemenangan, ketika ia menegaskan bahwa teknologi video asisten wasit absen pada momen antara Joao Cancelo dan Diomande.

Pelatih Portugal itu menuntut agar salah satu pemain diusir, tetapi platform "Arsip Teknologi Video" dan mantan wasit Iturralde Gonzalez menolak penafsiran tersebut, dengan menilai bahwa aksi itu layak mendapat kartu kuning.

Revolusi di dalam ruang ganti Real Madrid

Di dalam ruang konferensi pers di Valdebebas, rasa takut akan kekalahan juga hadir sebelum kunjungan ke Stadion Camp Nou. Beberapa pengamat yang dekat dengan Real Madrid mendahului peristiwa dan bersiap menghadapi kemungkinan kekalahan sebelum hal itu terjadi, meskipun pesan-pesan yang keluar dari ruang ganti sama sekali berbeda.

Mourinho berhasil membangun suasana percaya diri yang tercermin pada penampilan para pemain di atas lapangan, dan solidaritas antaranggota tim menjadi kunci kemenangan; ketika salah satu pemain melakukan kesalahan, ia selalu menemukan rekan di belakangnya untuk menutupi situasi tersebut.

Roncero sendiri, salah satu suara paling menonjol yang mewakili suporter Real Madrid, mengakui bahwa ia terlibat perdebatan dengan sejumlah pendukung sebelum pertandingan, setelah mereka meyakini Barcelona akan meraih kemenangan telak.

Ketakutan ini dipicu oleh absennya kiper Thibaut Courtois, meskipun Real Madrid sebelumnya telah memenangi tiga dari empat laga El Clasico yang dimainkan Andriy Lunin.

Prediksi kemenangan telak justru menjadi bahan bakar bagi keinginan para pemain Real Madrid untuk membuktikan diri, setelah mereka merasa kurang dihargai.

Mourinho menangani dengan baik bocoran yang menyebut Eduardo Camavinga akan tampil sebagai starter, sebelum pemain Prancis itu berubah menjadi kartu as dalam El Clasico dan menciptakan momen yang berujung pada gol kedua, yang memastikan hasil akhir 2-1.

Dampak dari penanganan psikologis ini tampak jelas dalam perayaan kolektif para pemain Real Madrid atas gol kedua yang dicetak Kylian Mbappe.

Meskipun besarnya pengeluaran selama periode transfer dan kepemilikan batas gaji Real Madrid yang jauh melampaui milik Barcelona, perjalanan kedua tim selama dua tahun terakhir memungkinkan Mourinho menggunakan gagasan keunggulan Barcelona yang diasumsikan sebagai motivasi bagi para pemainnya.

Pelatih Portugal itu menempuh jalan yang sebelumnya telah ia kenal dengan baik; pengalaman Inter Milan pada 2010 menjadi contoh yang jelas, karena bahkan setelah mengalahkan Barcelona dengan skor 3-1 di leg pertama semifinal Liga Champions Eropa, Mourinho menegaskan bahwa timnya mungkin kalah dengan selisih gol besar di Stadion Camp Nou pada pertandingan leg kedua.

Setelah kemenangan di El Clasico pertama musim ini, suporter Real Madrid beralih dari puncak pesimisme menuju puncak euforia, dalam pemandangan yang terulang setelah kemenangan atas Barcelona di Stadion Santiago Bernabeu pada musim lalu, dalam pertandingan yang menyaksikan kekecewaan Vinicius Junior setelah pelatihnya memutuskan menggantinya.

Edu Aguirre berkata, usai kemenangan hari Minggu, dalam kemunculannya di program "El Chiringuito": "Itu pertandingan yang seharusnya berakhir 4-1 atau 5-1. Kami punya pelatih yang lebih baik, dan semuanya terbuka bagi kami untuk memenangi liga."

Roncero mengambil sikap serupa, dengan mengatakan: "Itu pertandingan di mana kami bisa mencetak empat atau lima gol ke gawang Barcelona."

Hiperbola ini mencerminkan kondisi emosional yang lazim di Real Madrid, yang sangat berhasrat meraih gelar dan menerima kabar menggembirakan, seperti kemenangan yang mereka raih di Camp Nou.

Namun demikian, perayaan di saluran televisi resmi klub bersamaan dengan keluhan yang terus berlanjut terkait kepemimpinan wasit, dengan komentar: "Pertunjukan dari Real Madrid, tetapi teknologi video sesuai permintaan."

Kemenangan tersebut mengubah urutan prioritas di dalam Real Madrid, dan memberi tim asuhan Mourinho kesempatan untuk menikmati suasana positif, setidaknya hingga tersandung berikutnya.

Namun pelatih Portugal itu menekankan untuk mengingatkan bahwa nilai kemenangan ini akan bergantung pada kemampuan tim melanjutkan hasil-hasil positif dan membangun di atas apa yang telah mereka raih di El Clasico.