Sebelum pertempuran El Clasico dimulai di atas lapangan, surat kabar Catalan "Mundo Deportivo" membuka sebuah berkas yang mungkin tak ingin diingat kembali oleh Jose Mourinho, setelah mengingatkannya akan nasib yang dihadapi sejumlah pelatih Real Madrid usai tumbang di hadapan Barcelona, dalam sebuah pesan yang membawa tekanan ekstra bagi pelatih asal Portugal itu menjelang laga yang dinanti-nantikan antara dua rival tersebut.

Surat kabar yang dekat dengan Barcelona itu menyoroti serangkaian pengalaman di mana kekalahan di El Clasico berubah menjadi titik balik dalam masa depan para pelatih klub kerajaan tersebut, menempatkan Mourinho di hadapan catatan berat dari sejumlah preseden, di saat sensitivitas laga ini semakin meningkat dengan kemungkinan melebarnya selisih antara kedua tim menjadi 9 poin jika tim Catalan menang.

Meski Mourinho tidak menghadapi risiko pemecatan seketika, karena ia memasuki pertandingan dengan dukungan yang telah dinyatakan secara terbuka oleh manajemen Real Madrid, surat kabar itu menunjukkan bahwa nama pelatih asal Prancis Didier Deschamps mulai terdengar di sejumlah kalangan sebagai salah satu opsi yang mungkin untuk menggantikan pelatih asal Portugal tersebut, seandainya keadaan berkembang ke arah yang negatif.

Alonso dan Lopetegui: El Clasico Menjadi Pukulan Terakhir

"Mundo Deportivo" menghadirkan kembali pengalaman Xabi Alonso, yang kalah di final Piala Super Spanyol dari Barcelona pada musim lalu, sebelum manajemen Real Madrid mengakhiri tugasnya hanya beberapa hari kemudian, sehingga ia menjadi nama terbaru yang dikaitkan dengan kepergian usai tumbang di hadapan rival dari Catalan.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Surat kabar itu juga mengingatkan kembali apa yang terjadi pada Julen Lopetegui pada 2018, ketika kekalahan telak dengan skor 5-1 dari Barcelona menjadi bagian dari serangkaian hasil negatif yang mempercepat akhir petualangannya bersama tim kerajaan tersebut.

Lopetegui sebelumnya menangani Real Madrid sebagai pengganti Zinedine Zidane, setelah krisis kepergiannya dari timnas Spanyol menjelang dimulainya Piala Dunia di Rusia.

Seiring tersendatnya tim di hadapan Atletico Madrid, Alaves, dan Levante, kekalahan di El Clasico berubah menjadi pukulan tambahan bagi posisinya, sebelum ia dipecat pada Oktober di tahun yang sama.

Benitez Membayar Harganya, dan Schuster Pergi Sebelum Laga

Daftar contoh itu tidak berhenti sampai di situ; surat kabar tersebut juga menghadirkan pengalaman Rafa Benitez, yang di bawah kepemimpinannya Real Madrid menderita kekalahan pahit empat gol tanpa balas dari Barcelona di Stadion Santiago Bernabeu pada 2015.

Benitez tidak langsung pergi setelah pertandingan itu, tetapi kekalahan tersebut menambah tekanan di sekitarnya, dan seiring terus menurunnya hasil-hasil, klub memecatnya pada Januari 2016.

Adapun Bernd Schuster, ia meninggalkan jabatannya sebelum laga melawan Barcelona, setelah ia menyatakan bahwa Real Madrid tidak akan mampu menang di Stadion Camp Nou. Juande Ramos mengambil alih tugas sebagai penggantinya, tetapi ia kalah dari Barcelona, sebelum menerima kekalahan bersejarah dengan skor 6-2 di Madrid.

Akankah Mourinho Menambahkan Namanya ke Dalam Daftar?

Surat kabar itu juga menyinggung pengalaman Carlo Ancelotti, dengan menunjukkan bahwa kekalahan dari Barcelona di final Piala Raja Spanyol menjadi salah satu faktor yang mendorongnya untuk memastikan keputusannya menerima tawaran melatih timnas Brasil.

Dengan menghadirkan kembali nama-nama ini, "Mundo Deportivo" menempatkan Mourinho di hadapan sisi lain El Clasico; laga yang merepresentasikan peluang untuk meraih hasil besar itu bisa berubah, jika kalah, menjadi sumber tekanan baru bagi sang pelatih, terutama jika hasilnya berdampak pada perburuan gelar liga.

Namun sejarah tidak selalu berarti skenario yang sama akan terulang, sebagaimana kekalahan di El Clasico semata tidak menentukan masa depan pelatih mana pun. Pesan paling menonjol dalam laporan surat kabar Catalan itu tetap jelas: sebelum laga melawan Barcelona, tidak cukup bagi Mourinho untuk memikirkan tiga poin, tetapi ia juga harus menghadapi warisan dari sejumlah preseden yang menjadikan El Clasico sebagai ujian bagi masa depan sejumlah pelatih Real Madrid.