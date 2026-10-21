Dalam duel berkualitas tinggi itu, tercipta total enam gol, empat di antaranya dicetak Paris Saint-Germain. Juara bertahan itu pertama kali merayakan gol pada menit ke-38 berkat Desire Doue. Pemain Prancis yang sangat cepat itu lebih dulu melewati beberapa pemain lawan sebelum menuntaskannya dengan tenang dari jarak 17 meter. Namun, gol tersebut didahului oleh aksi Yamal yang berujung petaka.

"Mereka saling mengoper bola di kotak penalti! Apa-apaan itu? Serius, sungguh konyol!" kecam pembawa acara Josep Pedrerol dalam program Spanyol "El Chiringuito". Jurnalis Quim Domenech sependapat dan menegaskan: "Itu Lamine. Dia lengah saat membangun serangan."

Lantas, apa yang terjadi? Dalam situasi tersebut, Yamal mula-mula menguasai bola di wilayah pertahanannya sendiri. Alih-alih mencari umpan yang aman, ia dengan santai mencungkil bola ke tengah, tepat ke kepala gelandang PSG Joao Neves, yang kemudian mengumpan kepada Doue. Petaka pun terjadi: lini pertahanan Barca tak mampu lagi menghentikan penyerang sayap itu.

Lamine Yamal menebus kesalahan, PSG membalas tanpa ampun

Selepas jeda, Barca membalas melalui Xavi Espart (55), sebelum Lucas Hernandez kembali membawa PSG unggul (72). Tujuh menit kemudian, Yamal menebus kesalahannya dengan mencetak gol penyeimbang lagi setelah aksi individu yang apik. Itu merupakan gol kesepuluh dalam 12 laga kompetitif bagi pemain berusia 19 tahun tersebut, yang juga telah mengoleksi sepuluh assist. Namun, Paris mendapat kata terakhir. Vitinha lebih dulu mencetak gol balasan cepat (81), lalu Fabian Ruiz memastikan kemenangan pada menit ke-86.

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Catatan tanpa kekalahan tim asuhan Hansi Flick pun berakhir. Namun, dengan enam poin dari tiga pertandingan di Liga Champions dan sembilan kemenangan dari sembilan laga di liga, kekalahan ini hanya sedikit mencoreng catatan mereka. Untuk saat ini, El Clasico melawan Real Madrid pada Minggu mendatang mungkin jauh lebih penting.

"Hari ini kami bermain melawan PSG di fase grup. Gelar tidak dimenangi pada Oktober, tetapi pertandingan ini menunjukkan sejauh mana perkembangan kami," ujar Flick seusai laga dengan nada penuh makna. Meski begitu, mantan pelatih tim nasional Jerman itu menambahkan: "Masih ada beberapa hal yang bisa kami perbaiki."

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Persiapan Barca "tidak optimal", PSG cemas soal pemain bintang

Flick juga mengatakan bahwa persiapan menghadapi laga besar itu "tidak optimal". Akibat cuaca buruk di Spanyol, timnya harus mengubah rencana secara mendadak pada akhir pekan dan bermalam di Andalusia seusai kemenangan 5-2 di markas Betis Sevilla. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu "tidak boleh dijadikan alasan".

Sementara itu, kemenangan PSG harus dibayar mahal. Ousmane Dembele dan Marquinhos sama-sama harus meninggalkan lapangan karena cedera, tetapi kondisi Khvicha Kvaratskhelia paling mengkhawatirkan. Menurut L'Equipe, klub asal ibu kota Prancis itu bahkan khawatir pemain asal Georgia tersebut mungkin mengalami robek ligamen silang.