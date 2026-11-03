Kontroversi wasit: Apakah bintang Aston Villa lolos dari kartu merah saat melawan Barcelona?

Pertandingan antara Barcelona dan tamunya Aston Villa, di Stadion Camp Nou, pada Selasa malam ini, dalam rangka pekan keempat fase liga turnamen Liga Champions Eropa, menyaksikan sebuah insiden yang memicu kontroversi besar.

Pada menit ke-43, terjadi perebutan bola di tengah lapangan antara Cubarsi, pemain Barcelona, dan Nicolas Jackson, pemain Aston Villa.

Selama perebutan itu, Jackson menginjak kaki Cubarsi, yang kesakitan hebat setelah cedera tersebut, sementara wasit hanya memberikan kartu kuning kepada pemain Aston Villa itu.

Di sisi lain, surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan: "Jackson menahan kakinya tetap pada tempatnya dan menginjak pergelangan kaki Cubarsi. Itu bisa saja menjadi kartu merah, tetapi teknologi video asisten wasit tidak meninjau tayangan tersebut. Dan Pau berjalan pincang".

Surat kabar itu melanjutkan: "Tampaknya kartu kuning tidak cukup bagi pemain asal Senegal itu, yang setelah pelanggaran berusaha memaksa Cubarsi keluar dari lapangan dengan cara kasar, seolah-olah memberi isyarat bahwa Cubarsi hanya berpura-pura".

Meski surat kabar itu menegaskan Jackson seharusnya diusir, César Pareníbia Montero, analis wasit di surat kabar yang sama, kemudian mengatakan: "Itu jelas merupakan pelanggaran dengan menggunakan sepatu, tetapi tidak ada kekuatan berlebihan. Saya rasa kartu kuning yang ia terima sudah cukup".