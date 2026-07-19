Tim nasional Argentina mengandalkan permainan fisik yang kuat saat menghadapi para pemain Spanyol di final Piala Dunia 2026.

Surat kabar "Sport" melaporkan bahwa wasit asal Slovenia, Slavko Vinčić, memilih untuk tidak mengeluarkan kartu kuning terlalu dini, dan menyimpannya untuk fase-fase yang lebih krusial dalam pertandingan.

Beberapa aksi tekel memicu protes keras dari bangku cadangan timnas Spanyol, terutama tekel Alexis McAllister terhadap Dani Olmo, serta tindakan Nicolás Tagliafico yang menarik Lamine Yamal dalam salah satu adegan, tanpa wasit mengeluarkan kartu apa pun dalam kedua insiden tersebut.

Sedangkan kartu kuning pertama dalam pertandingan ini diterima oleh Lisandro Martínez pada menit ke-40 setelah ia menghentikan serangan berbahaya yang dipimpin oleh Mikel Oyarzabal di dekat garis tengah lapangan, sebelum bek Argentina tersebut kemudian meninggalkan lapangan karena cedera.

Dalam pernyataannya kepada jaringan "2Cat" selama jeda antar babak, Juanjo González, asisten Luis de la Fuente, mengatakan, "Kami beradaptasi dengan baik, pertama dengan kondisi lapangan yang mengering dengan sangat cepat dan sangat keras, yang tidak sesuai dengan gaya permainan kami. Kedua, dengan gaya pertandingan yang ingin diterapkan wasit.”

Ia melanjutkan, “Kami sempat ragu mengenai hal ini, namun kini semuanya sudah jelas. Ia akan membiarkan banyak kontak fisik dan akan mengalami kesulitan besar dalam mengambil keputusan. Kami membutuhkan konsistensi yang lebih baik dalam penampilan, namun kami mampu memberikan tekanan dengan baik.”