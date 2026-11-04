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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
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Kontroversi tersingkirnya Salah: Apakah Mokwena merebut posisinya dalam daftar nominasi penghargaan pemain terbaik Afrika?

Alanyaspor vs Trabzonspor
Alanyaspor
Trabzonspor
Super Lig
M. Salah
A. Hakimi
B. Diaz
T. Mokoena
Egypt vs Malawi
Egypt
Malawi
Africa Cup of Nations Qualification
Turki
Mesir
Maroko
Afrika Selatan
Malawi

Kontroversi besar

 

Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF) hari Rabu ini mengumumkan daftar kandidat penghargaan Pemain Terbaik Afrika untuk tahun 2026, yang memicu banyak pertanyaan.

Daftar tersebut menampilkan kehadiran Maroko yang menonjol dengan hadirnya trio: Achraf Hakimi, bintang Paris Saint-Germain, Brahim Diaz, pemain Real Madrid, dan Ismael Saibari, pemain Bayern Munich.

Para bintang Maroko menghadapi persaingan ketat dari Senegal yang hadir dengan trio Ismaila Sarr, pemain Crystal Palace, Pape Gueye, pemain Villarreal, dan Sadio Mane, bintang Al Nassr Saudi.

Daftar kandidat juga mencakup pemain Pantai Gading Amad Diallo, pemain Manchester United, pemain Kongo Yoane Wissa, pemain Newcastle United, pemain Ghana Antoine Semenyo, pemain Manchester City, dan pemain Afrika Selatan Tebogo Mokoena, pemain Sundowns.

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Namun absennya pemain Mesir Mohamed Salah, bintang Trabzonspor Turki, memicu kontroversi besar, terutama di media sosial di mana para penggemar terbagi antara yang mendukung dan yang menentang hal ini.

Mereka yang menentang absennya Salah merujuk pada hadirnya pemain seperti Tebogo Mokoena, bintang Sundowns, dalam daftar tersebut, yang bermain di liga lokal yang bahkan bukan yang terkuat di Benua Hitam.

Tebogo masuk daftar setelah meraih gelar Liga Champions Afrika bersama Sundowns, di samping partisipasinya bersama Afrika Selatan di Piala Dunia dan mencetak satu gol tunggal.

Adapun Salah, meskipun musimnya yang fluktuatif bersama Liverpool, ia membawa Mesir ke semifinal Piala Afrika, serta lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah timnas Mesir yang nyaris mencapai perempat final seandainya tidak menyia-nyiakan keunggulan dua gol tanpa balas atas Argentina.

Bersama Trabzonspor, Salah tampil dengan level istimewa, dan menjadi salah satu bintang paling menonjol di Liga Turki musim ini.

Meski demikian, sebagian orang menilai ia tidak layak berada dalam daftar mengingat apa yang ia tampilkan bersama Liverpool, dan merosotnya angka-angkanya secara mencolok dibandingkan tahun-tahun lainnya.

Jadi, apakah absennya Salah dari daftar itu memang layak, atau ia setidaknya layak mendapat tempat di dalamnya meskipun sangat jauh dari persaingan memperebutkan penghargaan?

Perlu diingat bahwa acara penganugerahan penghargaan CAF untuk tahun 2026 akan digelar pada hari Senin, 7 Desember mendatang, di kota Lagos, Nigeria, dan acara tersebut diperkirakan akan dihadiri oleh sederet bintang paling menonjol sepakbola Afrika, di samping para pelatih dan perwakilan federasi serta klub.

 

 

 

 

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