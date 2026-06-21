Kontroversi semakin memanas... Bintang Portugal itu membela Neves: Ronaldo ada di sana untuk membantu, sama seperti pemain lainnya!

Cristiano Ronaldo masih menjadi sorotan utama dalam semua pembicaraan seputar tim nasional Portugal di Piala Dunia 2026, setelah awal yang kurang memuaskan bagi "Brasil Eropa" ini.

Penampilan Ronaldo yang mengecewakan dalam pertandingan pembuka Portugal melawan Republik Demokratik Kongo (1-1) semakin diperparah oleh pernyataan rekan setimnya, João Neves, di zona campuran setelah pertandingan, di mana ia menegaskan bahwa Ronaldo hanyalah seorang pemain dalam tim dan tidak seharusnya diperlakukan secara berbeda.

Pernyataan tersebut memicu kegemparan besar di dalam kamp tim Portugal, yang mendorong Ronaldo, pada Jumat malam lalu, untuk mengunggah foto dirinya bersama sejumlah pemain timnas Portugal, disertai kalimat: "Selalu bersatu!", yang oleh banyak pihak dianggap sebagai tanggapan tidak langsung terhadap kontroversi yang muncul, menyusul pernyataan Neves mengenai peran bintang Al-Nassr asal Arab Saudi tersebut di dalam tim nasional.

Namun, kejutan muncul setelah Francisco Conceição, pemain sayap Juventus dan timnas Portugal, mengulangi pernyataan Neves menjelang pertandingan melawan Uzbekistan pada Selasa malam mendatang, dalam putaran kedua fase grup.

Conselho mengatakan dalam konferensi pers hari Minggu ini: “Saya rasa, dalam hal mencetak gol, tidak ada yang bisa menandingi Cristiano. Kami tidak merasa perlu atau wajib mengoper bola kepadanya; melainkan mengopernya kepada siapa pun yang berada dalam posisi terbaik. Dia ada di sini untuk membantu, seperti pemain lainnya.”

Dia menambahkan, seperti dilansir surat kabar “Mundo Deportivo”: “Dia adalah teladan, berkat rekor gemilangnya, dan berkat hasratnya untuk menang yang dia tunjukkan setiap hari. Dia memiliki motivasi yang luar biasa untuk berlatih seolah-olah itu adalah hari terakhirnya.”

Dia melanjutkan: “Jika dia telah meraih semua prestasi ini dan masih memiliki semangat seperti itu, maka semangat kita pasti harus lebih besar lagi.”

Namun, di akhir pernyataannya, ia menegaskan: “Dia hanyalah salah satu dari kami yang ada di sini untuk membantu; kami membutuhkan semua orang agar tim ini bisa bekerja secara efisien.”