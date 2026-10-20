Kontroversi seputar kualitas kepemimpinan wasit dalam pertandingan antara Real Madrid dan Sevilla, yang digelar Minggu lalu di La Liga, dan dimenangkan oleh Los Blancos dengan skor 4/1, semakin meningkat.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa cuplikan baru dari pertandingan tersebut terkait dengan permainan yang mendahului gol Mbappe memicu kontroversi mengenai keputusan-keputusan wasit.

Kamera program Spanyol "El Día Después" menangkap momen tersebut dari sisi lapangan, saat Konate menghentikan pemain Auri sebelum terjadinya gol, sebuah benturan yang semestinya bisa dinilai sebagai pelanggaran.

Gambar yang disiarkan oleh saluran "Movistar Plus Deportes" berfokus pada momen tersebut dalam permainan.

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Konate memotong jalur Auri, lalu permainan terus berlanjut hingga gol Mbappe.

Menurut para analis Movistar, benturan tersebut tampak cukup jelas untuk dinilai sebagai pelanggaran, yang seharusnya menghentikan permainan sebelum gol terjadi, sebagaimana diperlihatkan oleh gambar-gambar itu.

Platform tersebut menjelaskan bahwa rekaman itu diambil dari kamera milik program dan bukan bagian dari siaran langsung pertandingan.

Sudut pandang dari permukaan lapangan ini memungkinkan para penonton untuk menilai jalannya permainan di antara para pemain, serta menambah dimensi lain dalam memahami apa yang terjadi sebelum gol yang kontroversial itu.

Klub Sevilla juga memprotes tindakan ini, dan alasan tidak diambilnya keputusan dalam permainan tersebut adalah karena tidak ada gambar yang jelas mengenai apa yang dilakukan oleh bek Real Madrid, apakah ia menahan lawan atau tidak. Namun, gambar-gambar baru ini menambah kejelasan lebih lanjut.







