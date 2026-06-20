Kontroversi memanas: Mengapa Almirón diusir karena menutup mulutnya... sementara Messi lolos dari hukuman?

Penerapan "Aturan Prestiani" yang baru di Piala Dunia 2026 memicu kontroversi luas setelah pemain Paraguay Miguel Almirón diusir karena menutup mulutnya, sementara pemain Argentina Lionel Messi lolos dari sanksi meskipun melakukan tindakan yang sama, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kriteria penerapan aturan tersebut serta perbedaan antara percakapan ramah dan provokatif.

Menurut situs "GiveMeSport", Almirón, mantan pemain Newcastle, menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang diusir karena menutup mulutnya, saat Paraguay mengalahkan Turki 1-0, setelah teknologi Video Assistant Referee (VAR) menunjukkan bahwa ia menutup mulutnya selama pertengkaran verbal yang provokatif dengan seorang pemain Turki.

Wasit memeriksa tayangan VAR sebelum langsung mengeluarkan kartu merah kepada pemain Paraguay tersebut, dalam penerapan pertama “Aturan Prestiani” yang ditambahkan pada Mei lalu melalui amandemen terhadap edisi 2026–2027 Peraturan FIFA.

Sesuai dengan ayat keempat Pasal 12 peraturan baru tersebut, pemain, pemain cadangan, atau pemain yang telah diganti wajib dikeluarkan dari lapangan jika mereka menutup mulut mereka (dengan tangan, lengan, atau kaos) saat berbicara kepada lawan dengan cara yang provokatif, mengejek, atau menghina, atau dalam situasi yang provokatif, menghina, atau mengejek.

Peraturan baru ini bertujuan untuk mencegah para pemain menyembunyikan komentar yang menghina atau rasis dengan menutup mulut mereka saat berbicara, dan muncul setelah kontroversi yang dipicu oleh insiden antara pemain Portugal Gianluca Prestiani, pemain Benfica, dengan pemain Brasil Vinícius Júnior, bintang Real Madrid, yang diwarnai tuduhan rasisme.

Namun, yang memicu kontroversi terbesar adalah penyebaran foto yang dengan cepat viral di media sosial yang memperlihatkan Lionel Messi, kapten timnas Argentina, menutupi mulutnya dengan tangan saat berbicara dalam pertandingan pembuka negaranya melawan Aljazair, yang berakhir dengan kemenangan La Tango (3-0).

Meskipun foto tersebut jelas, wasit maupun teknologi Video Assistant Referee (VAR) tidak mengambil tindakan apa pun terhadap Messi, yang berusia 39 tahun, sehingga mendorong banyak penggemar dan analis untuk mengklaim bahwa bintang Argentina tersebut mendapat perlakuan istimewa dari wasit dan pejabat turnamen.

Ini bukan kali pertama Messi dituduh lolos dari hukuman di turnamen ini, karena banyak yang berpendapat bahwa ia beruntung tidak mendapat kartu merah langsung setelah melakukan tekel keras terhadap bek Aljazair, Issa Mendy, dalam pertandingan yang sama.

Namun, Pierluigi Collina, mantan wasit internasional asal Italia dan Ketua Komite Wasit FIFA, menurut situs “RMC”, memberikan penjelasan tegas mengenai penerapan peraturan, dengan mengatakan: “Jika percakapannya bersifat ramah, keduanya dapat melanjutkan tanpa masalah. Namun, jika percakapannya bersifat agresif, hal itu dilarang sepenuhnya.”

Colina menambahkan, bahwa pemain yang menutup mulutnya untuk berbicara dengan tenang kepada rekan setimnya saat menuju ruang ganti, misalnya, tidak akan dikenai sanksi, sambil menekankan bahwa konteks dan niat merupakan faktor penentu dalam penerapan peraturan tersebut.

Di sinilah letak kemungkinan penjelasan mengapa Messi tidak dikenai sanksi, karena wasit mungkin menilai bahwa percakapannya tidak bersifat provokatif atau menghina, berbeda dengan kasus Almirón yang jelas-jelas terlibat dalam pertengkaran verbal dengan lawannya.

Namun, penjelasan ini tidak meyakinkan semua pihak, karena perbedaan yang terlihat dalam penerapan aturan tersebut memicu gelombang kemarahan di media sosial, dan para pengguna Twitter menuntut transparansi serta kejelasan yang lebih besar dalam kriteria penerapannya.

Perlu dicatat bahwa amandemen tersebut menyatakan bahwa aturan ini “dapat diterapkan sesuai dengan pertimbangan penyelenggara kompetisi”, yang berarti setiap turnamen atau kompetisi perlu memasukkannya ke dalam peraturan masing-masing, hal ini mungkin menjelaskan beberapa perbedaan penerapan di antara kompetisi yang berbeda.

Para pengkritik berpendapat bahwa fleksibilitas dalam penerapan ini dapat membuka peluang bagi interpretasi yang berbeda-beda dan memperkuat anggapan bahwa bintang-bintang besar mendapat perlakuan istimewa, sementara pemain yang kurang terkenal dihukum dengan tegas atas tindakan yang sama.