Kontroversi kembali mencuat: Apakah Mohamed Salah menjatuhkan Hossam Hassan?

Kepergian Hossam Hassan dari kursi pelatih timnas Mesir, hari Sabtu ini, memicu perdebatan tentang kemungkinan adanya peran Mohamed Salah, kapten Mesir, dalam keputusan tersebut, terutama setelah krisis penggantian bintang eks Liverpool itu saat menghadapi Angola, lalu absennya dari dua laga berikutnya, hingga campur tangan Hany Abo Rida, presiden Federasi Sepak Bola Mesir, untuk mencoba mendekatkan sudut pandang kedua belah pihak.

Dan dengan diumumkannya penunjukan Ali Maher sebagai pengganti Hossam Hassan, muncul kembali pertanyaan-pertanyaan mengenai peran yang dimainkan Salah dalam kepergian sang pelatih, serta apakah ia mengeluh langsung kepada para pejabat federasi, atau menuntut pemecatannya.

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Hossam Hassan sebelumnya memutuskan menarik keluar Mohamed Salah, pada menit ke-60 saat menghadapi Angola, dalam partai pembuka kualifikasi Piala Afrika 2027, keputusan yang memicu pertanyaan tentang hubungan kedua belah pihak, terlebih dengan kepergian kapten timnas dari pemusatan latihan pada hari berikutnya, dan absennya dari laga melawan Sudan Selatan, lalu pertandingan persahabatan melawan Afrika Selatan.

Hossam mengatakan bahwa penggantian Salah dilakukan karena alasan teknis, dan bahwa absennya dari laga melawan Sudan Selatan terjadi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, karena pertandingan digelar di atas lapangan buatan, demi menjaga keselamatannya.

Meski sang pelatih berupaya meredam perdebatan, spekulasi tentang adanya ketegangan di antara keduanya terus berlanjut, bersamaan dengan krisis lain yang dipicu Hossam Hassan melalui pernyataannya tentang Mohamed El Shenawy, kiper Al Ahly, ketika ia menggambarkannya sebagai pemain yang "sudah habis" pada satu fase sebelumnya dalam kariernya.

Laporan-laporan media Mesir juga menyebutkan bahwa manajer timnas, Ibrahim Hassan, melontarkan kata-kata menyinggung kepada sejumlah pemain Mesir.

Abo Rida turun tangan

Perkembangan paling menonjol belakangan ini adalah pertemuan Hany Abo Rida dengan Mohamed Salah di Turki, awal bulan ini, dalam pertemuan yang memperoleh arti penting khusus karena waktunya, sebelum dimulainya pemusatan latihan baru timnas Mesir.

Federasi Mesir mengumumkan bahwa pertemuan itu membahas cara-cara menyingkirkan segala hambatan yang mungkin dihadapi timnas, memperkuat komunikasi dan saling pengertian di antara seluruh elemen sistem, serta menciptakan suasana yang tepat menjelang agenda-agenda mendatang.

Meskipun pernyataan federasi tidak menyebut Hossam Hassan secara langsung, waktu pertemuan itu datang beberapa pekan setelah perdebatan mengenai hubungan sang direktur teknik dengan kapten timnas.

Laporan-laporan pers menyebutkan bahwa pertemuan itu bertujuan mendekatkan sudut pandang antara bintang Trabzonspor Turki dan tim pelatih, di tengah pembicaraan tentang kemarahan sang pemain akibat penggantiannya saat menghadapi Angola dan sejumlah pernyataan pelatih.

Hossam Hassan sebelumnya memperpanjang kontraknya hingga tahun 2030, pada September lalu, setelah membawa Mesir ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, namun krisis-krisis terakhirnya — di antaranya yang berkaitan dengan Salah — tidak memberi legenda Al Ahly dan Zamalek itu kesempatan untuk menikmati kontrak barunya.