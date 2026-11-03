Sebuah laporan media mengungkap pada hari Selasa ini bahwa Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", dituduh memanfaatkan hubungan istimewanya dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam sebuah urusan yang tidak sah.

Menurut surat kabar "The Sun", Presiden FIFA Gianni Infantino dituduh menggunakan hubungannya dengan Presiden Trump untuk memperoleh izin kerja bagi pembantunya yang "ilegal" di Amerika Serikat.

Izin tinggal Yagarlin del Socorro Fernandez, yang lahir di Nikaragua, di negara tersebut dibatalkan setelah Trump membatalkan perjanjian-perjanjian khusus untuk empat negara Amerika Tengah pada Juni 2025.

Namun Fernandez, yang bekerja untuk Infantino di rumahnya di Miami, tetap berada dalam daftar gajinya.

Disebutkan bahwa Presiden FIFA tersebut kemudian meminta bantuan mantan Presiden Federasi Sepak Bola Amerika Serikat, Carlos Cordeiro, untuk memuluskan jalannya agar tetap tinggal di Florida - meskipun pengajuannya mencantumkan alamat yang salah.

Surat kabar "New York Post" menyebutkan bahwa Fernandez, yang berusia 33 tahun, tinggal di rumah Infantino di kawasan para jutawan di One Thousand Museum, tempat David Beckham baru-baru ini menjual sebuah penthouse seharga 18 juta pound sterling.

Namun pengajuannya untuk memperoleh visa "C11", yang diberikan pada awal tahun 2026 lalu kemudian ditarik kembali, mencantumkan alamat yang berbeda.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menolak berkomentar, tetapi pengungkapan ini datang di tengah respons yang hanya sebagian dari Infantino dan para pejabat Zurich terhadap tuntutan Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) untuk mengungkapkan secara penuh tiga kelompok dokumen.

Para pejabat Eropa ingin melihat seluruh dokumen yang berkaitan dengan rencana gagal perusahaan FIFA Forward Enterprises untuk menjual saham di Piala Dunia kepada para investor dari sektor swasta, keputusan memberikan Penghargaan Perdamaian FIFA kepada Trump, dan peran Infantino dalam membatalkan skorsing otomatis akibat kartu merah bagi penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, selama Piala Dunia.

Meskipun berjanji memberikan akses penuh bulan lalu, FIFA kini memberi tahu para anggota dewan pengurus, termasuk Presiden Federasi Sepak Bola Inggris Debbie Hewitt, bahwa mereka harus pergi ke Zurich untuk melihat apa yang disebut sebagai dokumen "utama" dan tidak boleh mengambil foto atau mengungkapkan informasi apa pun.

Federasi Sepak Bola Eropa hanya memiliki waktu dua minggu untuk menemukan kandidat guna menantang Infantino dalam pemilihan presiden yang dijadwalkan pada Maret mendatang di Maroko.

Ramon Vega, mantan bek Tottenham, mengumumkan niatnya mencalonkan diri melawan Infantino untuk jabatan Presiden FIFA.

Pemilihan akan diselenggarakan pada Kongres FIFA ke-77 di Rabat, Maroko.