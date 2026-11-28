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Insiden penalti yang diperdebatkan pada akhir laga melawan Hamburger SV menjadi bahan pembicaraan di Bayern Munich.

Luis Diaz, yang masuk sebagai pemain pengganti, melaju cepat ke kotak penalti lawan pada masa tambahan waktu sebelum terjatuh. Ia sempat mengalami sedikit kontak dengan Martin Adeline dari Hamburg. Namun, wasit Bastian Dankert membiarkan pertandingan berlanjut. Insiden itu pun tidak ditinjau melalui VAR, yang membuat bangku cadangan Bayern, termasuk pelatih Vincent Kompany, kesal dan melayangkan protes keras kepada wasit.

Seusai pertandingan, Kompany tampak jauh lebih tenang dalam wawancara dengan DAZN dan mengakui bahwa keputusan tersebut dapat dipahami. "Itu bukan penalti dan Luis Díaz juga tidak dilanggar. Kakinya tersangkut di rumput. Dalam situasi seperti itu, penalti tidak bisa diberikan. Tentu saja, orang bisa saja memiliki pendapat berbeda," jelas pelatih Bayern tersebut. Pakar perwasitan Patrick Ittrich sependapat. Kepada Sky ia menegaskan bahwa dirinya juga tidak akan memberikan penalti dalam situasi itu.

Bek Jonathan Tah menilai insiden tersebut dengan sedikit berbeda. "Peluangnya 50:50. Saya paham mengapa bangku cadangan kami kesal. Ada wasit yang akan memberikan penalti, dan ada VAR yang mungkin akan turun tangan, tetapi terkadang juga tidak," kata pemain tim nasional tersebut.

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Pada akhirnya, Bayern Munich harus puas dengan hasil imbang tanpa gol. Padahal, tim asal Munich itu sudah menghadapi situasi sulit karena kondisi skuad mereka. Sejumlah pemain inti harus absen akibat cedera, di antaranya Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari, dan Manuel Neuer. Karena itu, dua pemain muda, Bara Sapoko Ndiaye dan Noah Codjo-Evora, masuk susunan pemain inti.

Tugas Bayern semakin berat setelah kapten Joshua Kimmich menerima kartu merah akibat tindakan kekerasan sebelum jeda babak pertama. Meski bermain dengan sepuluh orang, Bayern mendominasi pertandingan untuk waktu yang lama, tetapi gagal mengubah keunggulan mereka menjadi gol. Selain itu, Konrad Laimer dan Lennart Karl kemungkinan juga mengalami cedera. Bayern juga terancam kehilangan Konrad Laimer dan Lennart Karl akibat cedera.

Hasil imbang itu membuat Bayern Munich kini tertinggal satu poin dari Borussia Dortmund di Bundesliga. Dortmund masih berpeluang memperlebar keunggulan mereka menjadi empat poin jika menang melawan Bayer Leverkusen pada Minggu.