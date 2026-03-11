Kontroversi dalam derby Milan: Doveri menjadi wasit dalam pertandingan Monza-Palermo, Abisso ditunjuk untuk pertandingan Napoli-Lecce

Final yang panas dalam Derby della Madonnina terakhir antara Milan dan Inter, setelah sentuhan tangan Samuele Ricci di area penalti Inter, selama waktu tambahan, beberapa detik sebelum peluit akhir Daniele Doveri, Wasit asal Roma itu membiarkan insiden tersebut berlalu, keputusan yang didukung oleh VAR Rosario Abisso yang tidak menyarankan tinjauanlapangan: sebuah pendekatan yang dinilai positif oleh AIA selama pertemuan tradisional dengan Open VAR.





PENUNJUKAN - Kedua wasit tersebut juga telah ditunjuk untuk akhir pekan mendatang: Doveri tidak akan memimpin pertandingan di liga utama pada hari berikutnya, tetapi di Serie B, di mana ia akan memimpin pertandingan yang tidak mudah.

Penunjuk Gianluca Rocchi memutuskan untuk 'memberikan' wasit berpengalaman seperti wasit asal Roma ini ke Serie B pada hari ke-30 musim reguler, karena ia akan memimpin pertandingan di U-Power Stadium di Monza, untuk pertandingan antara tuan rumah dan Palermo, yang dijadwalkan pada Sabtu pukul 17:15. Bagi wasit asal Sisilia, Abisso, yang bertugas sebagai VAR dalam derby, akan ada pertandingan Serie A lain yang harus dihadapi, yaitu Napoli-Lecce, di mana ia ditunjuk sebagai wasit utama.