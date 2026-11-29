Bagikan Ikuti GOAL di Google

Match Centre Premier League merilis pernyataan resmi untuk menjelaskan alasan tidak diberikannya penalti setelah bola jelas mengenai tangan Viktor Gyokeres pada masa injury time laga Arsenal kontra Manchester City yang berakhir imbang 2-2.

Iklan

Insiden itu terjadi pada masa injury time, ketika Manchester City mendapatkan sepak pojok. Josko Gvardiol menyambut bola dan melepaskan sundulan yang mengenai kedua tangan Viktor Gyokeres di dalam kotak penalti. Para pemain Manchester City pun menuntut penalti, terlebih karena Gyokeres menghalangi bola yang sedang mengarah ke gawang.

VAR turun tangan untuk meninjau kejadian tersebut, dan wasit berkomunikasi dengan ruang VAR guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran. Namun, keputusan akhirnya adalah permainan dilanjutkan tanpa penalti, setelah para wasit menilai lengan Gyokeres berada dalam posisi alami saat ia berusaha menghadapi bola.

Match Centre Premier League tidak membuang waktu untuk membela keputusan tersebut. Dalam pernyataannya, mereka menulis: "Keputusan wasit untuk tidak memberikan penalti kepada Manchester City atas potensi handball oleh Gyokeres telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh Video Assistant Referee (VAR)."

Selain itu, dirilis pula transkrip tertulis yang memuat percakapan antara wasit dan asistennya di VAR.

Iklan Iklan

Wasit John Brooks berkata: "Mungkin bola mengenai tangan, saya rasa itu tidak disengaja." Wasit VAR Darren England kemudian menjawab: "Itu tangan kiri, tangan kiri, terlipat ke dalam."

Topik Terkait

Akan tetapi, penjelasan tersebut tidak diterima oleh sejumlah tokoh penting. Mantan pemain Arsenal, Ian Wright, berkata: "Apakah mereka bahkan melihat tangan kanannya?"

Brooks menjalani tugas yang sulit sepanjang pertandingan. Jurrien Timber secara kontroversial lolos dari kartu merah setelah diduga menarik rambut Jeremy Doku.

Iklan

Namun, momen handball itulah yang terbukti paling menentukan, karena Arsenal berhasil mempertahankan hasil imbang setelah dua kali tertinggal di Stadion Emirates.

Laga Seru Arsenal vs Manchester City Berakhir Imbang

Laga Arsenal kontra Manchester City berakhir imbang 2-2 di Stadion Emirates pada Minggu malam dalam lanjutan pekan ke-12 Premier League. Pertandingan yang diwarnai empat gol dan jalannya laga yang naik turun itu membuat kedua tim hanya mengantongi satu poin dalam persaingan perebutan gelar juara.

Iklan

Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi dari kedua kubu. Kedua tim saling berbagi penguasaan permainan pada babak pertama, meski peluang Manchester City lebih berbahaya bagi gawang tuan rumah. Masing-masing tim kemudian mencetak satu gol, dan babak pertama berakhir imbang 1-1.

Erling Haaland membuka keunggulan Manchester City pada menit ke-34. Ia menerima umpan silang mendatar dari Josko Gvardiol di dalam kotak penalti, mengontrol bola, lalu menceploskannya ke gawang David Raya.

Iklan

Arsenal tidak butuh waktu lama untuk membalas. Kai Havertz mencetak gol penyeimbang pada menit ke-40 setelah Christos Tzolis mengirim umpan silang ke dalam kotak penalti. Mikel Merino menyundul bola ke arah penyerang asal Jerman tersebut, yang kemudian menjebol gawang dan mengembalikan kedudukan menjadi imbang.

Di awal babak kedua, Manchester City kembali cepat menebar ancaman dan merebut keunggulan lagi pada menit ke-48 lewat Enzo Fernandez. Gol itu berawal dari aksi individu gemilang bintang Maroko, Ayoub Bouaddi, yang merebut bola dari Martin Odegaard di lini tengah, lalu melaju ke depan sambil melewati Noni Madueke, sebelum mengirim umpan akurat kepada rekannya asal Argentina tersebut, yang kemudian menaklukkan Raya.

Iklan

Arsenal terus menekan lini belakang Manchester City dan beberapa kali mengancam gawang Gianluigi Donnarumma dengan memanfaatkan tim tamu yang bermain lebih dalam. Hingga akhirnya pada menit ke-83, Jurrien Timber mencetak gol penyeimbang untuk The Gunners.