Kontroversi besar: Clasico menempatkan Al-Buraikan dalam krisis jelang duelnya dengan Salem Al-Dawsari

Penentuan jadwal el clasico antara Al Ahli dan Al Nassr memicu kontroversi, setelah menempatkan Firas Al Buraikan, striker Al Ahli sekaligus salah satu kandidat terkuat penghargaan pemain terbaik Asia 2026, di hadapan jadwal padat yang hanya menyisakan beberapa jam antara agenda kontinentalnya dan laga yang dinanti-nanti, dalam waktu yang bisa memberikan tantangan tambahan bagi sang pemain.

Seluruh perhatian tertuju ke ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, pada Kamis 19 November ini, tempat digelarnya acara penghargaan Konfederasi Sepak Bola Asia, yang akan menyaksikan persaingan Al Buraikan memperebutkan penghargaan individu paling bergengsi di benua tersebut, bersama Salem Al Dawsari kapten Al Hilal dan timnas Arab Saudi, serta pemain Iran Alireza Beiranvand.

Namun ironisnya, Al Buraikan dituntut untuk segera kembali ke kerajaan, karena Al Ahli bersiap menghadapi Al Nassr pada Jumat 20 November, dalam el clasico yang ditunda dari pekan kesembilan Liga Roshn, yakni kurang dari 24 jam setelah acara penghargaan, yang memicu sejumlah pertanyaan mengenai kesesuaian waktu ini.

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Sensitivitas situasi semakin bertambah dengan keberadaan Salem Al Dawsari dalam daftar pesaing penghargaan, karena persaingan antara dua bintang Arab Saudi ini memiliki arti khusus, di tengah upaya masing-masing untuk meraih pengakuan kontinental, sementara Al Buraikan mendapati dirinya menghadapi dua agenda beruntun, yang pertama di Kuala Lumpur dan yang kedua dengan kostum Al Ahli menghadapi Al Nassr.

Berbagai pertanyaan tidak berhenti pada kemungkinan kehadiran sang pemain di acara tersebut saja, tetapi meluas hingga waktu kepulangannya dari Malaysia, serta waktu yang akan ia miliki untuk beristirahat dan bersiap sebelum el clasico, terutama karena perjalanan internasional dan sempitnya jeda waktu dapat memengaruhi kesiapannya untuk pertandingan.

Di antara ambisi Al Buraikan untuk bersaing memperebutkan penghargaan pemain terbaik Asia, dan kebutuhan Al Ahli akan jasanya dalam laga menghadapi Al Nassr, jadwal pertandingan memicu perdebatan seputar sejauh mana agenda para pemain dengan kewajiban kontinental diperhatikan, khususnya ketika menyangkut laga akbar sebesar el clasico.