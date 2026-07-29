Baru setahun berlalu sejak Paris Saint-Germain melumat Inter Milan 5-0 di Allianz Arena, Munich dan untuk pertama kalinya menjuarai Liga Champions. Dalam waktu kurang dari dua tahun, final kompetisi elite Eropa itu kemungkinan besar akan kembali digelar di Munich. Allianz Arena adalah satu-satunya kandidat resmi untuk menjadi tuan rumah edisi 2028.

Pada September, Komite Eksekutif UEFA akan mengumumkan keputusan final. Jika tidak ada kejutan, final akan diberikan kepada Munich untuk keenam kalinya secara keseluruhan. Tiga kali ajang ini digelar di Olympiastadion, lalu di Allianz Arena menyusul final dahoam yang legendaris pada 2012, saat Bayern Munich kalah adu penalti dari Chelsea, dan juga edisi 2025. Mengapa Munich kini akan kebagian lagi?

Faktanya, saat ini hanya ada sedikit stadion di Eropa yang menawarkan kondisi ideal untuk final Liga Champions. Karena itu, bukan hanya Allianz Arena yang berkembang menjadi ruang tamu UEFA. Final 2027 mendatang akan digelar di Metropolitano, Madrid, yang juga pernah menjadi tuan rumah pada 2019. Wembley di London bahkan sudah kebagian tiga kali dalam 15 tahun terakhir dan kini juga mengajukan diri untuk 2029.

Barcelona dan London mengincar final 2029

Syarat dasar untuk menggelar final Liga Champions adalah rumput alami, ukuran lapangan 105 x 68 meter, dan kapasitas 70.000 kursi. Namun, UEFA memberikan batas toleransi sepuluh persen untuk kapasitas, sehingga 63.000 kursi menjadi batas minimum mutlak. Saat ini, ada 22 stadion sepakbola di Eropa yang memenuhi kriteria itu. Karena perang yang masih berlangsung antara Rusia dan Ukraina, menggelar pertandingan di St. Petersburg, Moskow, atau Kiev tidak memungkinkan. Tersisa 19.

Stadion terbesar di Eropa adalah Camp Nou di Barcelona. Karena pekerjaan renovasi yang berkepanjangan, penundaan, dan ketidakpastian yang menyertainya, stadion itu tidak berperan dalam pertimbangan beberapa waktu terakhir. Kini Camp Nou yang baru sudah hampir rampung dan, bersama Wembley yang sudah langganan, menjadi salah satu dari dua kandidat untuk final 2029, yang juga akan ditetapkan pada September ini.

Stadion yang mungkin paling terkenal di Eropa dan, sejak renovasi, juga paling modern adalah Bernabeu milik Real Madrid. Fakta bahwa stadion itu belum lagi digunakan sebagai venue final sejak 2010 kemungkinan juga berkaitan dengan perseteruan berkepanjangan antara presiden Real, Florentino Perez, dan UEFA. Kata kuncinya: Super League. Selain itu, ada alternatif lain di dalam kota, yakni Metropolitano, yang tampaknya lebih cocok bagi UEFA.

Getty Images

Dortmund disebut mempertimbangkan pencalonan mulai 2029

San Siro di Milan dianggap sudah ketinggalan zaman dan dalam waktu dekat akan digantikan oleh stadion baru. Meski juga sesekali menjadi venue dalam beberapa waktu terakhir, stadion-stadion Olimpiade bersejarah di Roma, Athena, dan Istanbul dengan lintasan lari serta minimnya fasilitas pada dasarnya sudah tidak lagi sesuai dengan zaman.

Kriteria penting, meski tidak didefinisikan secara persis, untuk penyelenggaraan adalah infrastruktur kota, kedekatan dengan bandara besar, jumlah kamar hotel di kota - terutama di segmen mewah - serta jumlah boks di stadion. Karena itu, Old Trafford di Manchester, Millennium Stadium di Cardiff, Velodrome di Marseille, Stadion Nasional di Baku, La Cartuja di Sevilla, dan Signal Iduna Park di Dortmund dianggap tidak optimal. Terlepas dari itu, menurut laporan Sport Bild, Dortmund berupaya menjadi tuan rumah final Liga Champions untuk pertama kalinya mulai tahun 2029.

Pada akhirnya, selain Allianz Arena, Wembley, Metropolitano, serta Puskas Arena di Budapest (tuan rumah 2026), venue yang memiliki syarat ideal hanya tersisa: Stade de France (terakhir kali menjadi tuan rumah pada 2022), Estadio da Luz di Lisbon (2020), dan Olympiastadion Berlin (2015). Namun, di Berlin pun lapangan rumputnya juga dikelilingi lintasan lari.