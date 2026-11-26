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Trabzonspor asal Turki pulang membawa kemenangan berharga dari markas tuan rumah CSKA Sofia asal Bulgaria dengan skor 2-1 pada Kamis malam dalam pekan keempat Liga Konferensi Eropa.

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CSKA Sofia unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri pemain Trabzonspor, Sidney Lopes Cabral, yang secara tidak sengaja menjebol gawangnya sendiri pada menit ke-33, sehingga tim asal Turki itu tertinggal saat turun minum.

Namun, Trabzonspor tidak menyerah dan akhirnya berhasil menyamakan kedudukan melalui bintang asal Mesir, Mohamed Salah, yang memanfaatkan umpan matang Batista Mendy pada menit ke-69.

Trabzonspor terus menjaga intensitas serangan hingga mencetak gol kemenangan di saat-saat akhir melalui Noah Saviolo, yang menyambut umpan silang Mohamed Salah.

Dengan kemenangan ini, Trabzonspor mengoleksi 9 poin dan menempati peringkat kedelapan, sementara CSKA Sofia masih tertahan dengan satu poin.

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Masih di kompetisi yang sama, Brighton asal Inggris menang telak 4-0 atas tamunya, Universitatea Craiova dari Rumania.

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Empat gol Brighton dicetak oleh Ibrahim Osman (dua gol), Maxim De Cuyper, dan Charalampos Kostoulas.

Dalam laga tersebut, pemain Universitatea Craiova, Vladimir Screciu, diusir wasit pada menit ke-39.

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Brighton kini mengoleksi 10 poin dan menempati posisi kedua, terpaut dua poin dari Monaco yang memuncaki klasemen dengan nilai sempurna.

Sementara itu, Universitatea Craiova tertahan di angka 7 poin dan berada di peringkat ke-15.

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Atalanta asal Italia melakukan comeback dramatis di markas tuan rumah Borac Banja Luka dari Bosnia dan menang dengan skor 3-2.

Tim asal Italia itu tidak menyerah meski tertinggal 0-2 pada babak pertama.

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Skor tersebut bertahan hingga menit ke-86, ketika Nikola Krstović berhasil memperkecil ketertinggalan.

Empat menit kemudian, Sead Kolašinac mencetak gol penyama kedudukan, sebelum Davide Zappacosta memastikan kemenangan tim asal Italia itu pada menit 90+4.

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Berkat kemenangan dramatis ini, Atalanta mengoleksi 7 poin, sedangkan Borac Banja Luka tertahan di angka 3 poin.