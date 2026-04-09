Kontras angka yang mencolok... Jumlah kartu merah Barcelona memicu kecurigaan di Madrid

Data statistik terbaru mengungkap perbedaan mencolok dalam jumlah kartu merah, yang dihitung untuk atau melawan tim-tim papan atas La Liga, saat beralih dari kompetisi domestik ke kompetisi Eropa.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Barcelona meraih keuntungan besar di "La Liga" dengan selisih kartu merah mencapai [+31], dengan 63 kartu merah untuknya dan 32 melawan, selama 10 musim terakhir.

Hal ini jelas bertolak belakang dengan situasi Real Madrid, yang memiliki selisih negatif sebesar [-1] pada periode yang sama, dengan 40 kasus menguntungkan dan 41 kasus merugikan.

Selain itu, Atlético Madrid mengalami selisih yang lebih besar hingga [-15], dengan 30 kasus untuknya dan 45 kasus melawan mereka.

Baca juga

Gambaran ini berubah total saat beralih ke Liga Champions; di mana skor Barcelona berubah menjadi selisih negatif sebesar [-7], dengan 5 kasus untuknya dan 12 melawan.

Sebaliknya, Real Madrid unggul di Benua Eropa dengan selisih [+10] (16 untuknya dan 6 melawan).

Atlético Madrid juga memiliki selisih positif sebesar [+3] (13 untuknya dan 10 melawan), yang menimbulkan pertanyaan tentang alasan perbedaan drastis ini antara kompetisi domestik dan kontinental, menurut surat kabar "AS" Madrid.

Bek Barcelona, Pau Cubarsi, telah diusir dari lapangan pada pertandingan terakhir tim tersebut, saat kekalahan (2-0) pada Rabu kemarin melawan Atlético Madrid, di Stadion Spotify Camp Nou, pada leg pertama perempat final Liga Champions.