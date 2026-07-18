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Portugal Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Kontrak telah ditandatangani... Francesco Trincao menjadi rekrutan keempat Al-Ahli Saudi pada bursa transfer musim panas ini

Transfers
Trincao
Al Ahli
Sporting CP
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

Bintang asal Portugal itu akan bergabung dengan skuad asuhan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle

Pemain asal Portugal, Francisco Trincão, yang membela Sporting Lisbon, menjadi rekrutan keempat Al-Ahli Saudi selama bursa transfer musim panas.

Laporan media sebelumnya telah mengungkap bahwa Al-Ahli hampir mencapai kesepakatan untuk merekrut Trincão selama bursa transfer musim panas mendatang, setelah menyepakati detail kesepakatan dengan klub asalnya, Sporting Lisbon.

Surat kabar Saudi "Al-Riyadiah" melaporkan bahwa Trincão telah menandatangani kontrak kepindahannya ke Al-Ahli pada Sabtu dini hari, dengan durasi 4 tahun yang berakhir pada 2030, di hadapan direktur olahraga klub, Rui Pedro.

Menurut laporan media sebelumnya, pemain asal Portugal tersebut akan bergabung dengan Al-Ahli dengan biaya transfer sebesar 45 juta euro, ditambah 5 juta euro sebagai bonus variabel, serta akan menerima gaji tahunan sebesar 10 juta euro.

“Al-Raqi” berhasil menuntaskan kesepakatan ini setelah serangkaian negosiasi, di mana mereka bersaing dengan beberapa klub Eropa yang juga menginginkan sang pemain.

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RA
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Al Ahli
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Sporting CP
SCP
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Pemain berusia 26 tahun ini akan menjadi rekrutan keempat yang didatangkan Al-Ahli selama bursa transfer musim panas, setelah bek asal Gambia Abubakar Sidi Kinteh dari Tromsø (Norwegia), pemain sayap asal Saudi Arabia Mishaal Al-Mutairi dari Abha, dan pemain asal Armenia Edward Spirtseyan dari Krasnodar (Rusia).

Hal ini terjadi di saat Al-Ahli hampir menyelesaikan transfer lain, yaitu gelandang Naif Masoud yang akan bergabung dari klub Al-Fateh.

Melalui perkuatan skuad ini, Al-Ahli berupaya merebut kembali gelar Liga Saudi yang telah absen dari lemari trofi mereka selama 10 tahun, serta mempertahankan gelar Liga Champions Asia untuk musim ketiga berturut-turut.

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