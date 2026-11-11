Bagikan Ikuti GOAL di Google

Manajemen Liverpool telah menentukan sikap terkait kemungkinan memperpanjang kontrak kapten tim utama, pemain asal Belanda Virgil van Dijk, yang kontraknya berakhir seusai musim ini.

Iklan

Van Dijk kini berusia 35 tahun, dan dengan tersisanya beberapa bulan dalam kontraknya, serta belum tercapainya kesepakatan terkait perpanjangan, keraguan tentang masa depan bintang Belanda itu bersama Liverpool pun meningkat.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyatakan: "Andoni Iraola, pelatih Liverpool saat ini, dan para anggota dewan direksi klub meyakini bahwa tim masih membutuhkan kaptennya."

Iraola mengungkapkan kebahagiaannya yang besar atas kontribusi Van Dijk bagi ruang ganti Liverpool, yang performanya di atas lapangan masih sangat istimewa.

Lebih dari itu, kapten timnas Belanda tersebut bermain penuh di seluruh menit pertandingan Liga Inggris musim ini, setelah sepuluh giornata pertama.

Iklan Iklan

Liverpool diperkirakan akan memberikan tawaran kepada Van Dijk dalam beberapa hari mendatang, untuk memperpanjang kontraknya dengan klub Inggris tersebut.

Topik Terkait

Van Dijk, yang akan absen dari dua pertandingan UEFA Nations League melawan Yunani (Jumat di Amsterdam) dan Jerman (Senin di Berlin) karena merasa tidak nyaman secara fisik, berbicara tentang masa depannya dalam beberapa jam terakhir dan mengatakan terkait kemungkinan perpanjangan kontraknya: "Kita lihat saja. Saya tidak khawatir."

Bek tengah itu menjelaskan bahwa saat ini tidak ada kabar apa pun terkait perpanjangan kontraknya.

Iklan

Van Dijk menambahkan: "Tapi ini tidak berarti ada tekanan atau semacamnya. Saya ingin terus bermain dan melanjutkan apa yang saya berikan. Kita lihat apa yang akan dibawa musim ini bagi kami. Saya telah melewati waktu yang luar biasa bersama Liverpool sejauh ini. Jika situasi ini berlanjut, itu bagus. Dan jika tidak berlanjut, maka saya akan pindah ke klub lain."

Van Dijk bergabung dengan Liverpool, yang saat itu dilatih oleh Jurgen Klopp, pada Januari 2018 dari Southampton, yang mendapatkan 84,65 juta euro dari transaksi tersebut.

Iklan

Sebagai pemain Liverpool, ia meraih semua gelar yang mungkin diraih, termasuk gelar Liga Champions Eropa dan dua gelar Liga Inggris, dan ia mengenakan ban kapten Liverpool sejak 2023, setelah kepergian Jordan Henderson.

Kejutan yang tidak menyenangkan

Pelatih asal Spanyol, Xavi Hernandez, direktur teknik timnas Belanda, menerima pukulan telak menjelang akhir perjalanan timnya di babak grup UEFA Nations League, setelah dipastikannya absennya sang kapten Virgil van Dijk dan penyerang Brian Brobbey dari dua laga mendatang karena belum siap secara fisik.

Iklan

Federasi Sepak Bola Belanda mengumumkan, pada Senin, pencoretan kedua pemain tersebut, sebagai persiapan menghadapi laga melawan Yunani dan Jerman, dalam dua giornata terakhir kompetisi Grup Pertama.

Absennya Van Dijk terjadi meskipun ia tampil dalam kemenangan Liverpool atas Crystal Palace dengan skor 3-1, Minggu, dan terus bermain penuh di seluruh menit pertandingan timnya di Liga Inggris musim ini, namun Federasi Belanda menegaskan ketidaksiapannya untuk tampil di level internasional.

Iklan

Laga melawan Serbia, yang berakhir dengan kemenangan Belanda 2-1 pada Oktober lalu, merupakan penampilan internasional ke-100 dalam perjalanan karier bek Liverpool itu, yang absennya menjadi kehilangan yang berpengaruh bagi timnas, mengingat peran kepemimpinannya dan arti pentingnya di lini belakang.