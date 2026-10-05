Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Harry KaneGetty Images
Jonas Rütten
Diterjemahkan oleh

Kontrak luar biasa: FC Bayern kabarnya mencapai terobosan dalam negosiasi dengan Harry Kane

Bundesliga
H. Kane
Bayern Munich

Harry Kane akan memperpanjang kontraknya di Bayern Munchen yang berlaku hingga 2027. Demikian dilaporkan Sky.

Dengan demikian, raksasa Jerman itu pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan dengan striker bintang asal Inggris tersebut untuk kontrak baru hingga 2029. Namun, masih ada detail-detail terakhir yang harus diselesaikan sebelum pemain berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak barunya yang, menurut Karl-Heinz Rummenigge, juga luar biasa.

"Dulu saya akan bilang: untuk pemain di atas 30 tahun, pada dasarnya Anda hanya boleh memberi kontrak satu tahun. Tapi ada pengecualian jika Anda yakin pada seorang pemain. Dan itulah yang kami rasakan terhadap Harry," kata Rummenigge baru-baru ini dalam wawancara dengan Abendzeitung: "Jangan lupa: dalam tiga tahun, dia hanya sekali cedera. Saya sendiri masih ingat: ketika usia saya sudah diawali angka tiga, saya sudah cukup sering bermasalah dengan otot."

Dalam beberapa waktu terakhir, legenda klub seperti Arjen Robben atau Franck Ribery juga hanya mendapatkan kontrak satu tahun pada akhir karier mereka. Namun, situasi Kane berbeda karena minimnya cedera yang ia alami - faktanya hanya ada empat kali absen singkat sejak kepindahannya pada musim panas 2023. Karena itu, hingga akhir pun tidak pernah menjadi pembahasan bahwa kapten tim nasional Inggris tersebut hanya bisa memperpanjang kontrak selama satu tahun.

Harry Kane bisa memenangkan Ballon d'Or bersama FC Bayern

Sejak kepindahannya senilai 95 juta euro dari Tottenham Hotspur ke FCB, Kane mencatatkan statistik impresif 101 gol dalam 98 pertandingan Bundesliga.

Pertandingan berikutnya
FCA

FCA

Bundesliga

10 Okt 2026

FCB

FCB

Di Liga Champions, Kane mencetak 34 gol untuk klub Munchen itu dalam 39 laga. Tahun ini, ia juga termasuk salah satu favorit untuk meraih Ballon d'Or setelah mengamankan Sepatu Emas berkat total 73 gol untuk Bayern dan Inggris.

Harry Kane England 2026Getty Images



SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google