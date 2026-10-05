Dengan demikian, raksasa Jerman itu pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan dengan striker bintang asal Inggris tersebut untuk kontrak baru hingga 2029. Namun, masih ada detail-detail terakhir yang harus diselesaikan sebelum pemain berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak barunya yang, menurut Karl-Heinz Rummenigge, juga luar biasa.

"Dulu saya akan bilang: untuk pemain di atas 30 tahun, pada dasarnya Anda hanya boleh memberi kontrak satu tahun. Tapi ada pengecualian jika Anda yakin pada seorang pemain. Dan itulah yang kami rasakan terhadap Harry," kata Rummenigge baru-baru ini dalam wawancara dengan Abendzeitung: "Jangan lupa: dalam tiga tahun, dia hanya sekali cedera. Saya sendiri masih ingat: ketika usia saya sudah diawali angka tiga, saya sudah cukup sering bermasalah dengan otot."

Dalam beberapa waktu terakhir, legenda klub seperti Arjen Robben atau Franck Ribery juga hanya mendapatkan kontrak satu tahun pada akhir karier mereka. Namun, situasi Kane berbeda karena minimnya cedera yang ia alami - faktanya hanya ada empat kali absen singkat sejak kepindahannya pada musim panas 2023. Karena itu, hingga akhir pun tidak pernah menjadi pembahasan bahwa kapten tim nasional Inggris tersebut hanya bisa memperpanjang kontrak selama satu tahun.

Harry Kane bisa memenangkan Ballon d'Or bersama FC Bayern

Sejak kepindahannya senilai 95 juta euro dari Tottenham Hotspur ke FCB, Kane mencatatkan statistik impresif 101 gol dalam 98 pertandingan Bundesliga.

Pertandingan berikutnya FCA Bundesliga 09.30 FCB

Di Liga Champions, Kane mencetak 34 gol untuk klub Munchen itu dalam 39 laga. Tahun ini, ia juga termasuk salah satu favorit untuk meraih Ballon d'Or setelah mengamankan Sepatu Emas berkat total 73 gol untuk Bayern dan Inggris.

Getty Images







