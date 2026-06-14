Kontrak keempat... Berapa yang dibayarkan Real Madrid untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut?

Laporan media pada Minggu malam mengungkap nilai transfer bek kiri internasional Spanyol, Marc Cucurella, dari Chelsea ke Real Madrid.

Jurnalis Italia yang spesialis transfer, Fabrizio Romano, mengatakan melalui akun resminya di platform "X", bahwa "nilai kesepakatan tersebut mencapai 60 juta euro, terdiri dari 55 juta euro biaya transfer yang dijamin ditambah 5 juta euro sebagai bonus," sambil mencatat bahwa pernyataan resmi akan segera dirilis oleh kedua klub.

Kokorela bergabung dengan Chelsea dari Brighton pada Januari 2023 dengan biaya 63 juta poundsterling, dan menampilkan performa yang baik bersama The Blues meskipun tim tersebut mengalami pasang surut dalam beberapa musim terakhir. Ia dianggap sebagai salah satu bek kiri terbaik di Liga Premier Inggris berkat kemampuan bertahan dan menyerangnya yang seimbang, ditambah dengan pengalamannya di level internasional bersama tim nasional Spanyol yang saat ini ia wakili di Piala Dunia 2026.

Transfer mendadak ini merupakan bagian dari proyek ambisius yang dipimpin oleh José Mourinho setelah kembalinya ia melatih Real Madrid, di mana pelatih asal Portugal tersebut berupaya merombak tim secara menyeluruh.

Kokorela merupakan rekrutan keempat Real Madrid di bursa transfer musim panas ini setelah Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, dan Bernardo Silva, yang menjadi indikasi jelas keseriusan Mourinho dalam membangun tim yang mampu mengembalikan dominasi Eropa.