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Mantan pemain timnas Republik Irlandia James McClean berpisah dengan klub asal kota kelahirannya, Derry City, setelah kedua pihak sepakat mengakhiri kontraknya dengan segera. Pemain sayap berusia 37 tahun itu meninggalkan Stadion Brandywell hanya sembilan bulan setelah kembali dari Wrexham, menyusul perselisihan berkepanjangan yang membuatnya tidak bermain sejak Juli.

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Kepulangan ke klub kota kelahiran berakhir lebih cepat

Periode kedua McClean bersama Derry City berakhir mendadak meski pemain veteran itu menandatangani “kontrak berdurasi beberapa tahun” pada Januari, 15 tahun setelah ia dijual ke Sunderland pada 2011. Ia mencatatkan empat assist dalam 20 penampilan sebelum memainkan laga terakhirnya melawan Tolka Rovers di babak kedua Piala FAI pada Juli. Setelah menjadi pemain cadangan yang tidak diturunkan dalam laga kualifikasi Liga Konferensi melawan Rijeka pada 23 Juli, ia tak lagi masuk skuad pertandingan.

Kesepakatan bersama akhiri perselisihan sengit

Setelah kebuntuan panjang yang dipicu oleh upaya awal klub untuk membatalkan kontraknya, Derry mengumumkan: “Derry City FC dan James McClean mengonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak James dengan klub, berlaku segera.

“Kesepakatan ini mengakhiri perselisihan baru-baru ini. Baik klub maupun James puas dengan hasilnya dan senang dapat melangkah maju secara konstruktif.”

Mengenai kepergiannya, McClean menambahkan: “Saya senang kami telah mencapai penyelesaian atas persoalan ini. Meski kepulangan saya ke klub tidak berjalan seperti yang saya harapkan, Derry City FC akan selalu memiliki tempat istimewa di hati saya.

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“Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka, dan saya mendoakan yang terbaik bagi skuad, manajemen, staf, serta para pendukung ke depannya. Secara khusus, saya ingin mendoakan tim agar sukses di final Piala FAI melawan Waterford FC.”

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Ketua klub puji karier gemilangnya bersama Irlandia

Dalam dua periodenya di Derry, pemain sayap itu mencetak 20 gol dalam 108 pertandingan. Ia juga mencatatkan 158 penampilan di Liga Primer Inggris bersama Sunderland dan West Bromwich Albion, serta pernah bermain di EFL bersama Wigan Athletic, Stoke City, dan Wrexham.

Memberikan penghormatan kepada pemain yang mengoleksi 104 penampilan internasional itu, ketua klub Philip O'Doherty mengatakan: “Atas nama semua orang di Derry City, saya ingin berterima kasih kepada James atas dedikasinya kepada klub kota kelahirannya.

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“Pencapaiannya jauh melampaui Brandywell; mengoleksi 103 penampilan bersama tim senior Republik Irlandia merupakan tonggak yang luar biasa, dan kami ingin secara resmi mengakui kontribusinya yang sangat besar bagi sepakbola Irlandia secara keseluruhan.

“Kami mendoakan yang terbaik baginya ke depan. Baik klub maupun James McClean tidak akan memberikan komentar lebih lanjut mengenai masalah ini.”

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Final bergengsi menanti mantan rekan-rekan setimnya

Sementara McClean mempertimbangkan langkah berikutnya dalam kariernya sebagai pemain bebas transfer, Derry yang berada di posisi kelima akan menuntaskan kiprah mereka di liga domestik dengan bertandang ke markas Sligo Rovers pada Jumat. Perhatian di Brandywell kemudian akan beralih ke Aviva Stadium pada Minggu, 8 November, ketika Derry City menghadapi Waterford di final Piala FAI. Jika berhasil mengangkat trofi, klub itu akan meraih gelar ketujuh mereka di kompetisi tersebut dan yang pertama sejak 2022.