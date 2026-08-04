Laporan surat kabar Portugal mengungkap bahwa Pedro Goncalves, bintang Sporting Lisbon, telah menyelesaikan seluruh rincian terkait persyaratan pribadinya dengan manajemen klub Al-Ittihad Saudi, sebagai persiapan menuju kepindahannya yang dinanti ke Liga Roshn pada bursa transfer musim panas saat ini.

Menurut laporan surat kabar Portugal, "Record", kesepakatan yang telah dicapai antara pemain dan klub itu menyatakan bahwa Goncalves akan memperoleh gaji tahunan besar hingga mencapai 10 juta euro, yang menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Liga Saudi apabila transfer ini rampung secara resmi.

Surat kabar itu menambahkan bahwa pemain Portugal tersebut kini berada dalam posisi menunggu, seraya menantikan lampu hijau final untuk mengemasi kopernya dan terbang ke Kerajaan Arab Saudi guna menjalani tes medis serta menandatangani kontrak.

Surat kabar itu menegaskan bahwa hal ini bergantung pada rampungnya negosiasi yang tengah berlangsung antara Al-Ittihad dan manajemen klub Portugal tersebut, yang masih membahas sentuhan akhir dan poin-poin finansial terkait nilai kepindahan pemain.

Dalam konteks terkait, surat kabar Portugal itu mencatat bahwa tersendatnya negosiasi atau berlanjutnya proses tersebut dalam waktu lebih lama dapat berdampak langsung pada keikutsertaan Pedro Goncalves bersama timnya saat ini, di mana mereka memperkirakan absennya sang pemain dari laga yang dinanti di babak play-off Asia menghadapi Al-Ittihad maupun Al-Jazira, sebagai langkah pencegahan hingga masa depannya dipastikan dan menghindari cedera yang mungkin menghambat kepindahannya ke Al-Ittihad.