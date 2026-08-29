Harry Kane bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas 2023 dari Tottenham, dan hanya dalam kurun waktu tiga musim, ia menjelma menjadi salah satu tulang punggung utama klub Jerman tersebut.

Statistik Kane menjelaskan sebagian besar arti pentingnya, karena ia telah mencetak 146 gol dalam 149 pertandingan resmi bersama klub Jerman itu, di samping baru saja menjalani musim yang luar biasa dengan torehan 61 gol di seluruh kompetisi.

Selain itu, Harry Kane menjadi pencetak gol terbanyak Liga Jerman untuk musim ketiga secara beruntun, serta membantu Bayern Munich meraih gelar ganda Liga Jerman dan Piala Jerman.

Raksasa Bavaria itu pun tidak menyembunyikan keinginannya untuk mempertahankan jasa Harry Kane, yang kontraknya berlaku hingga musim panas 2027.

Dan kini, sang pemain sendiri telah mengambil langkah tambahan. Setelah kemenangan telak Bayern atas Stuttgart dengan skor 5-1 pada pekan pertama Liga Jerman, Kane menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai perpanjangan kontraknya sebenarnya sudah dimulai.

Surat kabar Sport memuat pernyataan penyerang Inggris tersebut, yang mengatakan, "Pertemuan pertama berlangsung pekan lalu," seraya menegaskan bahwa masih ada beberapa hal berbeda yang perlu diselesaikan.

Kane menjelaskan, "Hal ini tidak bisa diselesaikan dalam satu atau dua pekan. Ini menyangkut detail."

Sang pemain juga berbicara tentang pentingnya kesepakatan yang akan datang bagi dirinya karena faktor usia, dan ia berkata, "Usia saya 33 tahun, karena itu kemungkinan ini akan menjadi kontrak terakhir saya, atau setidaknya kontrak besar terakhir saya."

Meski demikian, pesan dari kapten timnas Inggris itu membawa nuansa ketenangan dan optimisme, ketika ia menjelaskan, "Segala sesuatunya tampak cukup baik," sembari menegaskan bahwa kedua belah pihak tengah berupaya untuk mencapai kesepakatan.

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