Real Madrid menghadapi tantangan besar terkait posisi penjaga gawang, di mana klub harus menemukan kiper istimewa untuk menggantikan Thibaut Courtois, yang kontraknya mendekati akhir.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Thibaut Courtois adalah salah satu penjaga gawang terbaik di dunia. Pemain Belgia itu, dengan penyelamatan-penyelamatan krusial yang berulang kali berkontribusi terhadap kemenangan Real Madrid, memiliki warisan panjang dan berharga di klub. Namun kontraknya akan berakhir pada Juni mendatang, dan usianya yang bertambah (34 tahun) mau tak mau membawanya ke apa yang mungkin menjadi salah satu fase terakhirnya.

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Karena alasan inilah, sejak beberapa waktu lalu, meski Real Madrid memiliki rencana untuk memperpanjang kontraknya setidaknya satu musim lagi, mereka bekerja secara diam-diam untuk mencari pengganti. Ini, di sisi lain, terbukti sama sekali bukan hal yang mudah.

Faktanya, Liverpool telah mendatangkan salah satu penjaga gawang yang menjadi kandidat, yang memiliki spesifikasi serupa dengan Courtois (berkebangsaan Belgia, meniti karier di akademi muda Genk, dan memiliki potensi besar), dengan nilai 35 juta euro. Kiper tersebut adalah Luca Broegmans, yang berusia 18 tahun, dan merupakan kiper utama Genk, di mana ia akan terus bermain musim ini, tetapi dengan status pinjaman.

Penjaga gawang muda yang bertinggi badan dua meter itu sangat dihargai di Real Madrid, dan menurut siaran radio "Cadena Cope", klub sedang mempertimbangkan untuk mendatangkannya dalam beberapa bulan mendatang.

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Namun kali ini Liverpool bergerak lebih cepat dan menuntaskan transfer itu untuk kepentingan mereka. Akibatnya, Real Madrid terpaksa mengubah targetnya, dan daftar pendeknya kini berkurang satu pemain.