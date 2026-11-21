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Federasi Internasional Pesepak Bola Profesional (FIFPRO) pada hari ini, Sabtu, mengkritik pernyataan terbuka yang berulang kali dilontarkan para petinggi Bayern Munich terkait kontrak Jamal Musiala.

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FIFPRO menilai pernyataan-pernyataan tersebut merupakan strategi terkoordinasi untuk menekan sang pemain dan perwakilannya menjelang kemungkinan negosiasi. Mereka meminta klub menghormati kewajiban kontraktualnya dan tidak menjadikan kondisi kesehatan serta masa depan pemain sebagai bahan perdebatan publik.

Sikap FIFPRO itu disampaikan dalam pernyataan resmi. Di dalamnya, mereka mengungkapkan keprihatinan mendalam atas pernyataan para petinggi Bayern. FIFPRO menyebut presiden kehormatan klub Uli Hoeness, CEO Jan-Christian Dreesen, dan mantan CEO Karl-Heinz Rummenigge sama-sama meragukan aspek-aspek yang berkaitan dengan kontrak Musiala dengan cara yang serupa, bertepatan dengan kembalinya sang pemain dari cedera.

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"Menurut pandangan kami, pernyataan-pernyataan ini merupakan strategi terkoordinasi untuk menekan Musiala dan perwakilannya menjelang negosiasi apa pun. Klub dengan ukuran dan reputasi sebesar Bayern Munich seharusnya bisa bersikap lebih baik dari itu," tulis FIFPRO.

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FIFPRO menambahkan bahwa Bayern memikul tanggung jawab untuk menjaga pemainnya. Mereka juga memperingatkan bahwa ketidakpastian soal masa depan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental pemain profesional, terutama selama masa pemulihan dari cedera.

Menurut FIFPRO, menjadikan masa depan dan kondisi kesehatan Musiala sebagai topik perbincangan publik justru menambah tekanan yang ia hadapi.

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FIFPRO menegaskan bahwa setiap keberatan terkait kontrak harus dibicarakan secara tertutup dengan sang pemain dan perwakilannya, jauh dari pernyataan di media.

FIFPRO juga menekankan bahwa kontrak wajib dihormati. Mereka menjelaskan bahwa cedera yang dialami pemain atau penurunan performanya tidak memberi klub hak untuk membuka kembali syarat-syarat yang sudah disepakati sebelumnya, sama halnya dengan serangkaian penampilan luar biasa seorang pemain yang tidak otomatis memberinya hak untuk menuntut kenaikan gaji.

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FIFPRO menyebut bahwa klub, liga, dan asosiasi pemain telah sepakat di tingkat FIFA untuk menjadikan stabilitas kontrak sebagai salah satu prinsip dasar sepak bola, prinsip yang melindungi klub dan pemain sekaligus.

FIFPRO menutup pernyataannya dengan menegaskan dukungan kepada Musiala dan semua pemain yang menghormati kewajiban kontraktual mereka, sembari meminta klub-klub untuk bersikap serupa.

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Perseteruan ini muncul setelah serangkaian pernyataan kontroversial, yang bermula ketika presiden kehormatan klub Uli Hoeness mengungkapkan keraguannya terhadap kemampuan Musiala untuk kembali ke level terbaiknya, mengingat sang pemain menderita gangguan neurologis yang menyebabkan serangan absans singkat dan dapat dikendalikan sampai batas tertentu dengan obat-obatan, sebagaimana diungkapkan sang pemain sebelumnya.

Hoeness juga mempersoalkan keseimbangan antara performa yang diharapkan dari sang pemain dan gajinya yang tinggi. Setelah itu, CEO Bayern Jan-Christian Dreesen menegaskan bahwa klub akan menunggu untuk menilai perkembangan kondisinya dan mungkin nantinya akan duduk bersama keluarga serta manajemennya untuk membahas persoalan tersebut jika diperlukan.

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Karl-Heinz Rummenigge, mantan CEO sekaligus anggota dewan pengawas klub, turut angkat bicara. Ia menilai kembalinya Musiala ke level terbaiknya belum terjamin dan gajinya bisa menjadi bahan pembahasan apabila ia tidak mampu memulihkan kemampuan seperti biasanya.