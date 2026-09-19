Seperti dilaporkan portal olahraga Yunani TV Proponitika, tiga klub dari kasta tertinggi Jerman, yakni RB Leipzig, VfB Stuttgart, dan TSG Hoffenheim, telah mengarahkan perhatian mereka kepada Christos Zafeiris dari PAOK Saloniki.

Menurut laporan tersebut, tim agen pemain berusia 23 tahun itu sudah menjalin kontak awal ke Jerman dan tengah melakukan persiapan yang diperlukan untuk periode transfer musim dingin mendatang.

PAOK, tempat Zafeiris pernah bermain dalam satu tim bersama rekrutan baru BVB, Konstantelias, baru merekrut gelandang tengah itu pada musim panas 2025 dengan nilai fantastis 10,5 juta euro dari Slavia Praha dan mengikatnya dengan kontrak hingga 2029.

Karena itu pula, kepindahannya pada musim dingin diperkirakan akan menjadi rumit, terlebih tawaran juga belum ada. Meski trio Bundesliga tersebut memantau dengan saksama pemain tim nasional Yunani yang sudah mengoleksi 17 caps itu, langkah konkret masih belum diambil.

Bersama PAOK, Zafeiris tampil sepuluh kali di semua kompetisi pada musim ini, dengan mencatatkan dua keterlibatan gol (dua gol).