Kontak Rahasia dan Rencana Mengejutkan: Raksasa Eropa Menggoda Bruno Fernandes

Klub Italia, Juventus, membuka pintu kejutan di bursa transfer musim panas setelah mulai bergerak menjajaki kemungkinan mendatangkan kapten Manchester United, Bruno Fernandes, dalam sebuah kesepakatan yang akan menjadi salah satu transfer paling menonjol di mercato jika berhasil diwujudkan. Meski tugas ini sulit, klub Italia itu sebenarnya sudah mulai menjajaki lingkungan sang pemain, di saat Manchester United terus berupaya mengamankan masa depannya dengan kontrak baru.

Juventus tengah mempertimbangkan untuk mengambil langkah ambisius mendatangkan Bruno Fernandes, kapten Manchester United, sebagai bagian dari rencana pelatih Luciano Spalletti untuk memperkuat kualitas teknis dan kepemimpinan di dalam tim.

Gelandang Portugal berusia 31 tahun itu menjadi target ideal bagi manajemen klub Italia tersebut, mengingat pengalaman besar yang dimilikinya, di samping kemampuan kreatifnya, naluri mencetak golnya, serta kepribadian kepemimpinannya, unsur-unsur yang dipandang Juventus sebagai hal penting untuk kembali bersaing memperebutkan gelar.

Selain itu, pengalaman Bruno Fernandes sebelumnya di Liga Italia bersama klub Novara, Udinese, dan Sampdoria, membuat persoalan adaptasinya dengan atmosfer "Calcio" menjadi tidak terlalu rumit dibandingkan pemain lainnya.

Kontak dan hambatan yang mengganjal kesepakatan

Situs "CaughtOffside" menyebutkan: "Bruno Fernandes adalah salah satu gelandang serang paling menonjol yang tengah dipertimbangkan Frederic Massara, direktur olahraga Juventus, untuk didatangkan selama periode transfer musim panas."

Laporan itu menambahkan bahwa para pejabat Juventus sebenarnya sudah menghubungi agen-agen Bruno Fernandes untuk menanyakan sikapnya dan kemungkinan menuntaskan kesepakatan, sebuah langkah yang mencerminkan keseriusan minat klub Italia itu untuk merekrutnya.

Meski Juventus berminat, penuntasan kesepakatan tampak sangat sulit dari sisi finansial, karena Manchester United diperkirakan akan meminta jumlah antara 50 hingga 75 juta euro untuk melepas kaptennya.

Selain itu, gaji besar yang diterima Bruno Fernandes menjadi hambatan lain bagi klub Italia tersebut, sehingga membuat penuntasan kesepakatan menjadi rumit dalam kondisi saat ini.

Gaji rekor dan klausul pinalti

Bruno memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Manchester United, dengan klub memiliki opsi untuk memperpanjangnya satu musim tambahan.

Meski demikian, negosiasi terkait penandatanganan kontrak baru mengalami kemajuan yang signifikan dalam periode terakhir, dan semua indikasi menunjukkan bahwa sang pemain semakin dekat untuk melanjutkan perjalanannya di stadion "Old Trafford".

Para pejabat Manchester United masih yakin akan kemampuan mereka menuntaskan berkas perpanjangan dan mempertahankan kapten tim untuk beberapa tahun tambahan.

Menurut laporan yang dimuat surat kabar "The Sun", Bruno Fernandes masih berkomitmen untuk bertahan bersama Manchester United, meski mendapat minat dari sejumlah klub.

Laporan itu menjelaskan bahwa negosiasi terus berlangsung untuk memperbaiki syarat kontrak Bruno Fernandes, tanpa sampai saat ini tercapai kesepakatan final.

Sang pemain saat ini menerima gaji mingguan sekitar 375 ribu pound sterling, sementara gajinya akan meningkat jika menandatangani kontrak baru menjadi mendekati 400 ribu pound sterling per minggu, sehingga menjadikannya yang bergaji tertinggi di dalam skuad Manchester United.

Laporan itu juga menyoroti bahwa kontraknya memuat sebuah klausul pinalti senilai 56 juta pound sterling, yang berlaku bagi klub-klub yang ingin merekrutnya dari luar Inggris.

Skenario yang paling mungkin

Meski pemantauan Juventus terhadap situasi sang pemain tampak sebagai langkah yang logis, kepindahan Bruno Fernandes ke Liga Italia pada musim panas ini masih menjadi kemungkinan yang jauh, terutama di tengah kemajuan negosiasi perpanjangan dengan Manchester United.

Juventus harus menyediakan mahar finansial yang besar, di samping gaji yang tinggi, untuk meyakinkan Bruno Fernandes menjalani petualangan baru, hal yang membuat kesepakatan ini sangat rumit.

Sebaliknya, Manchester United menyadari pentingnya mempertahankan kaptennya, sebagai salah satu unsur paling menonjol tim dan pengatur permainan yang paling berpengaruh, terutama pada fase pembangunan kembali yang tengah dilalui klub.

Karena itu, para pejabat Manchester United berupaya menuntaskan berkas perpanjangan secepatnya, guna menghindari kejutan apa pun yang bisa kembali membuka pintu spekulasi mengenai masa depan bintang Portugal tersebut, yang semua indikasinya menunjukkan bahwa bertahannya di "Old Trafford" masih menjadi pilihan yang paling mungkin sejauh ini.