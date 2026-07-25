Klub Italia, Juventus, membuka pintu kejutan di bursa transfer musim panas setelah mulai bergerak untuk menjajaki kemungkinan mendatangkan kapten Manchester United, Bruno Fernandes, dalam sebuah kesepakatan yang akan menjadi salah satu transaksi paling menonjol di bursa transfer jika berhasil diwujudkan. Meski tugasnya sulit, klub Italia itu sudah mulai menjajaki lingkungan sang pemain, di saat Manchester United terus berupaya mengamankan masa depannya dengan kontrak baru.

Juventus tengah mempertimbangkan langkah ambisius untuk merekrut Bruno Fernandes, kapten Manchester United, sebagai bagian dari rencana pelatih Luciano Spalletti guna memperkuat kualitas teknis dan kepemimpinan di dalam tim.

Gelandang Portugal berusia 31 tahun itu dinilai sebagai target ideal bagi manajemen klub Italia, mengingat pengalaman besar yang ia miliki, di samping kemampuan kreatifnya, naluri mencetak golnya, dan karakter kepemimpinannya, unsur-unsur yang dipandang Juventus penting untuk kembali bersaing memperebutkan gelar.

Selain itu, pengalaman Bruno Fernandes sebelumnya di Liga Italia bersama klub Novara, Udinese, dan Sampdoria, membuat persoalan adaptasinya dengan atmosfer "Calcio" menjadi lebih tidak rumit dibandingkan pemain lainnya.

Kontak dan hambatan yang mengganjal kesepakatan

Situs "CaughtOffside" menyebutkan: "Bruno Fernandes adalah salah satu gelandang serang paling menonjol yang tengah dipertimbangkan Frederic Massara, direktur olahraga Juventus, untuk direkrut selama periode transfer musim panas."

Laporan itu menambahkan bahwa para pejabat Juventus telah menjalin kontak dengan agen Bruno Fernandes untuk menanyakan sikapnya dan kemungkinan merampungkan kesepakatan, sebuah langkah yang mencerminkan keseriusan minat klub Italia itu untuk merekrutnya.

Meski Juventus berminat, penuntasan kesepakatan tampak sangat sulit dari sisi finansial, sebab Manchester United diperkirakan akan meminta jumlah yang berkisar antara 50 hingga 75 juta euro untuk melepas kaptennya.

Selain itu, gaji besar yang diterima Bruno Fernandes menjadi hambatan lain bagi klub Italia tersebut, sehingga membuat penuntasan kesepakatan menjadi rumit dalam kondisi saat ini.

Gaji rekor dan klausul penalti

Bruno memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Manchester United, dengan klub memiliki opsi untuk memperpanjangnya satu musim tambahan.

Meski demikian, negosiasi terkait penandatanganan kontrak baru mencatat kemajuan yang signifikan dalam periode terakhir, dan segala indikasi menunjukkan bahwa sang pemain semakin dekat untuk melanjutkan perjalanannya di stadion "Old Trafford".

Para pejabat Manchester United masih yakin akan kemampuan mereka untuk merampungkan berkas perpanjangan kontrak dan mempertahankan kapten tim untuk beberapa tahun lagi.

Menurut laporan yang dimuat surat kabar "The Sun", Bruno Fernandes masih berkomitmen untuk bertahan bersama Manchester United, meski mendapatkan minat dari sejumlah klub.

Laporan itu menjelaskan bahwa negosiasi terus berlanjut untuk memperbaiki syarat-syarat kontrak Bruno Fernandes, tanpa mencapai kesepakatan final hingga saat ini.

Sang pemain saat ini menerima gaji mingguan sekitar 375 ribu pound sterling, sementara gajinya akan meningkat jika kontrak baru ditandatangani hingga mendekati 400 ribu pound sterling per pekan, menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Manchester United.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa kontraknya mencakup klausul penalti senilai 56 juta pound sterling, yang berlaku bagi klub-klub yang ingin merekrutnya dari luar Inggris.

Skenario paling mungkin

Meski pemantauan Juventus terhadap situasi sang pemain tampak sebagai langkah logis, kepindahan Bruno Fernandes ke Liga Italia pada musim panas ini masih menjadi kemungkinan yang jauh, terutama di tengah kemajuan negosiasi perpanjangan kontrak dengan Manchester United.

Juventus harus menyediakan dana yang besar, di samping gaji yang tinggi, untuk meyakinkan Bruno Fernandes menjalani pengalaman baru, hal yang membuat kesepakatan ini sangat rumit.

Di sisi lain, Manchester United menyadari pentingnya mempertahankan kaptennya, sebagai salah satu elemen paling menonjol tim dan pengatur permainan yang paling berpengaruh, khususnya pada fase pembangunan ulang yang tengah dilalui klub.

Karena itu, para pejabat Manchester United berupaya merampungkan berkas perpanjangan kontrak secepatnya, guna menghindari kejutan apa pun yang bisa kembali membuka pintu spekulasi mengenai masa depan bintang Portugal itu, yang seluruh indikasinya menunjukkan bahwa kelanjutannya di "Old Trafford" tetap menjadi opsi paling mungkin hingga saat ini.