Laporan media Saudi mengungkap perkembangan mengejutkan terkait masa depan pemain asal Uruguay, Darwin Nunez, penyerang klub Al Hilal, setelah pemain tersebut menyatakan keinginannya untuk hengkang dari skuad Al Hilal pada periode saat ini.

Surat kabar Saudi, "Al Yaum", menyebutkan bahwa Nunez telah membahas dengan manajemen Al Hilal kemungkinan pemutusan kontrak secara sepakat, di tengah keinginannya untuk menjalani petualangan baru mulai musim depan. Surat kabar itu menyebut bahwa ia telah menerima kontak dari salah satu klub Amerika yang menanyakan situasinya.

Dalam konteks ini, jurnalis tepercaya Ben Jacobs memastikan melalui akunnya di platform "X" bahwa klub Amerika, Atlanta United, telah memulai pembicaraan awal untuk merekrut penyerang Al Hilal tersebut.

Jacobs menambahkan: "Nunez memang telah membahas dengan Al Hilal soal pemutusan kontrak secara sepakat, namun ia masih terikat kontrak yang berlaku dengan klub hingga saat ini."

Perkembangan ini muncul setelah Nunez keluar dari rencana pelatih Al Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, yang menyetujui kepergian pemain tersebut pada periode transfer saat ini.

Di sisi lain, klub Al Hilal telah memulai langkah-langkahnya untuk mencari transfer penyerang besar guna memperkuat lini depan, berdasarkan permintaan tim kepelatihan.