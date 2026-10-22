Manajemen Al-Ahli Saudi menetapkan satu berkas penting dalam daftar prioritas dewan baru, dengan harapan dapat menyelesaikannya dalam beberapa hari ke depan.

Menurut sumber khusus surat kabar "Arriyadiyah", manajemen perusahaan Al-Ahli menempatkan perekrutan direktur olahraga baru pada periode mendatang sebagai salah satu prioritas dewan baru, untuk menggantikan Osama Hawsawi yang mengundurkan diri.

Sumber menjelaskan bahwa dewan direksi memimpin proses pemilihan direktur olahraga, dengan koordinasi penuh bersama direktur eksekutif, dan dengan bantuan keahlian eksternal yang khusus dalam menarik tenaga kompeten di bidang manajemen olahraga, di mana diskusi masih berlangsung dengan sejumlah kandidat, sambil memberikan prioritas untuk memilih orang yang paling tepat bagi Al-Ahli tanpa tergesa-gesa dalam memutuskan posisi penting ini.

Sumber menerangkan bahwa manajemen eksekutif terus bekerja sama dengan dewan direksi dalam menyusun rencana, strategi, dan prioritas klub untuk tahap mendatang, serta ketidakbenaran kabar yang beredar mengenai menjauhnya dewan direksi dari berkas-berkas sepak bola dan pengalihan tanggung jawab pengambilan keputusan olahraga terkait tim utama kepada direktur eksekutif.

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 14.00 ALK

Ia menambahkan bahwa dewan direksi klub kutub barat ini berkomitmen pada tata kelola yang jelas dan pendekatan institusional dalam pengambilan keputusan, dan salah satu prioritas utama dewan adalah memperkuat struktur olahraga klub, serta memberdayakan tenaga yang kompeten dan memenuhi syarat untuk mengambil dan melaksanakan keputusan dalam lingkup tanggung jawabnya, demi kepentingan Al-Ahli.

Perlu diketahui bahwa pada tanggal lima Oktober ini, perusahaan Al-Ahli mengumumkan pembentukan dewan direksi barunya di bawah kepemimpinan Abdullah bin Aidarous Al-Sabban, dalam langkah administratif baru yang bertepatan dengan fase transisi yang tengah dialami perusahaan-perusahaan klub Saudi.

Dewan baru tersebut, selain Al-Sabban, beranggotakan Jake Silverstein, Ahmed bin Hamid Al-Thubaiti, Mohammed bin Ammar Al-Dabbagh, Iyad bin Rashad Ridha, Hussein bin Hassan Eid, dan Atef bin Mahdi Maqni sebagai anggota dewan direksi.