Borussia Dortmund meraih kemenangan penting pada matchday keempat Liga Champions. Di hadapan pendukung sendiri, tim asal Westfalen itu mengalahkan Real Betis dari Sevilla dengan skor 2-1 (0-0) dan kini mengoleksi sembilan poin di fase liga. Fabio Silva membawa Dortmund unggul (49'), sebelum pemain pengganti Aitor Ruibal (67') menyamakan kedudukan untuk tim Spanyol itu. Tak lama kemudian, Konstantinos Karetsas, yang masuk menggantikan Serhou Guirassy karena masalah fisik, mencetak gol penentu skor akhir (72'). Berikut nilai dan ulasan penampilan para pemain BVB.

BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Gregor Kobel

Kiper asal Swiss itu nyaris tidak mendapat pekerjaan pada babak pertama. Ia baru benar-benar harus beraksi pada menit ke-66 saat menghadapi Ortiz. Kobel cepat keluar dari gawang dan berhasil menggagalkan tembakannya. Namun, ia tak berdaya saat Betis menyamakan skor menjadi 1-1 tak lama kemudian. Nilai: 3.

BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Waldemar Anton

Tanpa Joane Gadou, Anton bermain di sisi kanan dalam formasi tiga bek. Posisi itu sama sekali tidak mengganggu performa bagusnya. Pemain tim nasional tersebut berkali-kali mematahkan serangan dan sulit dilewati. Namun, saat menguasai bola, ia melakukan satu-dua kesalahan kecil. Salah satunya terjadi sebelum gol penyeimbang 1-1, ketika ia kehilangan bola dan membuat Dortmund kalah jumlah pemain di lini belakang, yang berujung pada gol lawan. Sebelumnya, Anton turut berperan dalam gol pembuka. Dari sekitar kotak penalti, ia mengalirkan bola ke Ryerson di sisi kanan, yang kemudian mengawali terciptanya gol. Nilai: 2,5.

BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Nico Schlotterbeck

Umpan diagonal Schlotterbeck membuka peluang awal Dortmund melalui Guirassy (3'). Hal serupa terjadi pada menit ke-21 sebelum peluang emas Svensson. Ia mencatatkan sepuluh umpan pemecah lini pada babak pertama dan tidak kalah dalam satu pun dari lima duel sepanjang pertandingan. Penampilan bagus. Nilai: 2,5.

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BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Ramy Bensebaini

Penampilan cukup baik dari pemain asal Aljazair itu, baik saat menyerang maupun bertahan. Tidak ada kesalahan besar, tetapi juga tidak ada aksi yang benar-benar menonjol. Nilai: 3,5.

BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Julian Ryerson

Pemain asal Norwegia itu kembali masuk susunan starter dan beberapa kali terlibat dalam serangan. Pada menit ketiga, Guirassy gagal mengarahkan umpan silang mendatarnya ke gawang. Delapan belas menit kemudian, ia menciptakan peluang emas Svensson dengan cara yang sama. Perannya juga terlihat pada gol pembuka: umpan mendatar Ryerson menemukan Bellingham yang tak terkawal. Tembakan Bellingham digagalkan kiper Valles, sebelum Silva menyambar bola untuk membawa Dortmund unggul. Pada menit ke-70, umpan silangnya yang akurat menghasilkan peluang besar Bellingham lewat sundulan. Ia juga mencatatkan tujuh kali perebutan bola kembali. Nilai: 2.

BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Joey Veerman

Dalam waktu singkat, pemain asal Belanda itu berkembang menjadi sosok yang mungkin paling penting dalam membangun serangan BVB, yang sebelumnya kerap lamban dan minim ide. Veerman kembali sangat baik dalam menjaga penguasaan bola, mampu menghadapi tekanan, serta bermain sangat cerdas dan tenang dalam mengumpan, meski ada dua pengecualian yang cukup buruk. Karena itu, rekan-rekannya kerap mencarinya dan ia mencatatkan sentuhan bola terbanyak. Ia juga tampil baik saat tidak menguasai bola, dengan berkali-kali merebutnya kembali. Nilai: 2,5.

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BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Felix Nmecha

Nmecha, yang sudah cukup lama kesulitan menemukan performa terbaiknya, menunjukkan salah satu penampilan yang lebih baik musim ini. Ia memenangi ketujuh duelnya. Beberapa kali ia meningkatkan tempo serangan dengan baik dan membawa bola untuk menggerakkan serangan. Tembakannya dari jarak 20 meter melenceng ke kanan gawang (15'). Nilai: 3.

BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Daniel Svensson

Pemain asal Swedia itu kerap berada di posisi menjanjikan di sisi kiri untuk mengirim umpan ke kotak penalti, tetapi umpannya sering diblok. Pada menit ke-21, Svensson mendapat peluang terbaik BVB hingga saat itu. Umpan Ryerson memang sulit dijangkau dengan baik, tetapi dari jarak dekat ia tetap seharusnya bisa memasukkan bola ke gawang. Setelah jeda, ia tidak lagi begitu menonjol, tetapi tetap tampil solid. Nilai: 3.

BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Jobe Bellingham

Seperti belakangan ini, Bellingham bermain di belakang para penyerang. Namun, kali ini ia tidak menunjukkan dominasi saat menguasai bola seperti dalam pertandingan melawan Bayern akhir pekan lalu. Seperti sejumlah rekan setimnya, ia melakukan beberapa kesalahan teknis. Pada menit ke-14, ia sangat beruntung setelah umpan balik dengan sisi luar kakinya kepada Anton gagal total. Betis melancarkan serangan balik dan mencetak gol yang akan membuat skor menjadi 1-0, tetapi gol itu dianulir karena offside. Sebaliknya, Bellingham berperan penting dalam gol pembuka Dortmund. Tembakannya ditepis Valles, lalu Silva mendorong bola melewati garis gawang. Pada menit ke-70, ia menyundul bola dari jarak dekat, tetapi kiper Betis kembali melakukan penyelamatan bagus. Dengan kerja kerasnya, ia semakin mampu memberi pengaruh dalam pertandingan. Nilai: 2,5.

BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Fabio Silva

Pemain asal Portugal itu kembali mendapat kesempatan bermain sejak awal dan harus menjadi penyerang tunggal setelah Guirassy cedera. Silva banyak bergerak, bertukar posisi, dan kerap membuka ruang agar bisa menerima umpan. Saat mencetak gol pembuka, ia berada di tempat yang tepat bagi seorang penyerang dan menyambar bola ke gawang kosong. Ia juga berperan penting dalam gol penentu kemenangan 2-1 dengan turun jauh ke belakang, membawa bola ke depan, lalu memberi Karetsas peluang untuk mencetak gol. Nilai: 2.

BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Serhou Guirassy

Penyerang itu gagal menyentuh bola dengan tepat saat menyambut umpan Ryerson pada awal laga. Peluang tersebut seharusnya bisa menghasilkan lebih banyak (3'). Setelah sedikit lebih dari setengah jam, ia tergeletak di lapangan sambil memegangi pahanya dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Nilai: 3,5.

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BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Pemain pengganti

Konstantinos Karetsas (masuk menit ke-34): Masuk menggantikan Guirassy yang mengalami masalah fisik dan menempati sisi kanan lini serang. Lewat sejumlah aksinya, pemain asal Yunani itu memperlihatkan betapa pentingnya kualitas teknik dan kreativitasnya bagi BVB, sekarang maupun ke depan. Keputusannya untuk terus bermain tepat sebelum gol pembuka juga penting, meski ia sempat meminta pelanggaran atas dirinya. Tak lama kemudian, tembakannya sendiri digagalkan kiper Valles. Sang kiper tak berdaya saat Karetsas mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-1. Pemain asal Yunani itu menciptakan kejutan lewat sentuhan pertamanya yang sangat bagus, lalu melepaskan tembakan kaki kiri saat pandangan kiper terhalang. Nilai: 2.

Maximilian Beier (masuk menit ke-74): Masuk menggantikan Ryerson. Ia membantu pertahanan dengan banyak berlari saat tim tidak menguasai bola. Ia tidak mendapat kesempatan untuk beraksi dalam serangan. Tidak dinilai.

Carney Chukwuemeka (masuk menit ke-75): Masuk menggantikan Nmecha. Tidak dinilai.

Joane Gadou (masuk menit ke-75): Bensebaini memberi tempat kepadanya. Gadou langsung mendapat cukup banyak pekerjaan dan secara umum menanganinya dengan solid. Tidak dinilai.

Ethan Nwaneri (masuk menit ke-90+1): Menggantikan Silva dan membantu tim mempertahankan keunggulan hingga laga usai. Tidak dinilai.