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Ole BookGetty Images
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

Konsesi finansial: Apakah BVB siap menanggung kerugian jutaan untuk transfer pemain incarannya?

Bundesliga
Transfers
Borussia Dortmund
PAOK Thessaloniki FC
G. Konstantelias

Giannis Konstantelias tinggal selangkah lagi bergabung dengan BVB. Namun, pemain Yunani itu tampaknya tidak akan murah bagi Dortmund.

Seperti dilaporkan jurnalis transfer Fabrizio Romano, Die Schwarzgelben harus membayar biaya transfer sebesar 32 juta euro termasuk bonus untuk pemain 23 tahun itu kepada klubnya, PAOK Saloniki.

Selain itu, klub Yunani tersebut kabarnya juga mengamankan klausul persentase penjualan kembali sebesar 15 persen. Jadi, jika Konstantelias benar-benar bersinar di BVB dan kemudian dilepas ke klub top lain, Dortmund kemungkinan besar akan kehilangan sejumlah uang dalam hitungan jutaan.

Pada Minggu kemarin, pemain ofensif itu sudah terbang ke Dortmund untuk menjalani tes medis wajib. Pengumuman resmi masih bisa diharapkan dilakukan pada Senin. Di BVB, Konstantelias disebut akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dan ke depannya menerima 3,2 juta euro bersih per tahun.

KonstanteliasGetty Images

Fans PAOK Saloniki memprotes transfer ke BVB

Di kalangan suporter PAOK Saloniki, sementara itu, muncul penolakan terhadap transfer yang akan segera terjadi tersebut. Pada larut malam Sabtu, laman Instagram dengan jangkauan besar "club_paok_gate4_official" merilis sebuah pernyataan terkait rumor transfer dan di dalamnya menuntut agar penjualan itu dibatalkan.

Perilaku serupa sudah ditunjukkan para pendukung klub Yunani itu pada tahun lalu, ketika Konstantelias berada tepat di ambang kepindahan ke VfB Stuttgart. Kedua klub saat itu telah mencapai kesepakatan untuk sebuah transfer senilai 20 juta euro, sebelum pemilik PAOK Ivan Savvidis, kemungkinan karena takut akan kemarahan fans sendiri, secara mengejutkan membatalkan transfer tersebut.

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Saat tiba pada Minggu di Dortmund, sementara itu, terjadi pemandangan yang ganjil. Konstantelias dihampiri seorang yang diduga pendukung PAOK dan tampaknya harus menjelaskan kepergiannya dari Yunani yang ramai diperdebatkan. Orang tak dikenal itu menyapa pemain 23 tahun tersebut dan menyodorkan sebuah ponsel kepadanya. Percakapan itu berlangsung lebih dari satu menit, dengan sang pemain Yunani berulang kali berbicara ke ponsel tersebut dalam bahasa ibunya.

Di BVB, pemain yang sudah 18 kali membela tim nasional Yunani itu diproyeksikan sebagai alternatif untuk Said El Mala, yang transfernya ke Die Schwarzgelben gagal karena veto berulang dari 1. FC Köln.

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